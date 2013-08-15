مدال آوران المپیاد بین المللی شیمی و ریاضی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین المپیاد بین المللی شیمی و ششمین دوره المپیاد بین المللی ریاضی در اصفهان و مهمانسرای عباسی برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این المپیاد از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

به گزارش مهر، در این مراسم نیما حمیدی از ایران و ویکتور اوملیاننکو از روسیه در این المپیاد در رشته شیمی مدال طلا و الکسی ساوچیک از روسیه، مسعود شفیعی از ایران و سید حامد موسوی نیز از ایران مدال نقره المپیاد شیمی را دریافت کردند.

فودر اویف از روسیه، آرمان آشتاب از ایران، رومان پاکروین از روسیه، رحمان محمد‌پور از ایرامن، چن ژیان های از چین و دوی گان از روسیه نیز مدال برنز المپیاد شیمی را دریافت نمودند.

در المپیاد ریاضی نیز کریل پتریکوف از روسیه، برنا زند کریمی از ایران مدال طلا، علیرضا بدیعی از ایران، کریل سوخورکوف از روسیه و شن های چن از چین مدال نقره و آندری یوتکین از روسیه، سعید کاظمی ابنوی از ایران، الکسی سادیکوف از روسیه، میخائیل یاگوفارف از روسیه و ماکسیم کوزوف از روسیه مدال برنز المپیاد ریاضی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش مهر در مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیاد شیمی و ریاضی استاندار اصفهان، رئیس سازمان سنجش و جمعی از مسئولین کشوری حضور داشتند.