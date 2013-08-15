کمک250میلیارد تومانی مجمع خیرین سلامت در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایمانیه ظهر پنج شنبه در حاشیه اجلاس سالانه خیرین سلامت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در یک سال گذشته با توجه به تحت فشار بودن دولت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نظر اقتصادی کمک مجمع خیرین فارس باعث شد مشکلات کمتری در استان داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات تامین داروی بیماران سرطانی خبر داد: در چند ماه گذشته خیرین فارس 500میلیون تومان برای تامین داروی این بیماران کمک کرده اند که از خدا می خواهیم به خیرین با همت فارس خیر و برکت دهد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز با اشاره به کمکهای مجمع خیرین در حوزه های مختلف گفت: با کمکهای خیرین فارس توانسته ایم تجهیزات مورد نیاز پزشکی و آزمایشگاهی و پروژه های بزرگ بیمارستانی را وارد سیستم سلامت استان کنیم.

ایمانیه ادامه داد: خرید تعدادی آمبولانس، ساخت تختهای ویژه دیالیز، سی سی یو و آی سی یو وساخت بیمارستانهای مختلف برای بیمارن تالاسمی و دیگر بیماران به سبب کمک خیرین مجمع سلامت فارس بوده که در کشور بی نظیر است.

وی اضافه کرد: در صددیم در مهدی آباد و بنی هاشمی بیمارستانی ساخته شود و هم اکنون پنج هکتار زمین به این منظور اختصاص داده شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز با بیان اینکه تعداد بیماران کلیوی در سراسر جهان افزایش یافته است تصریح کرد: در شیراز نیز نیازمند افزایش تختهای دیالیز بیماران کلیوی هستیم و امیدواریم مجمع خیرین سلامت کمک کنند تا مشکلات در این زمینه کمتر شود.

ایمانیه با بیان اینکه تعدادی از پرژه ها در استان نیمه تمام بوده و نیاز به همکاری خیرین برای تکمیل این پروژه ها هستیم خاطرنشان کرد:بیمارستان قلب آباده، بیمارستان کوار، درمانگاه نیمه تمام در لارستان تعدادی از این پروژه هاست که نیاز به تکمیل دارد.

وی با بیان اینکه درهیئت امنای دانشگاه بازسازی کل واحدهای دندانپزشکی در استان تصویب شده است، مطرح کرد: امیدواریم با کمک خیرین تا پایان سال تمام پروژه های دندانپزشکی را در استان تجهیز و بازسازی کنیم.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفت: با توجه به اینکه تعداد دانشجویان علوم پزشکی طی چند سال گذشته دو برابر شده است مشکل تامین خوابگاه برای این تعداد از دانشجو را داریم که در این باره نیز امیدواریم خیرین ما را یاری کنند.

ایمانیه یادآور شد: صندوق مهر حضرت فاطمه زهرا(س) شیراز آماده پرداخت وام به بیماران نیازمند است.