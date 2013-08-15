حماسه اقتصادی با مشارکت خبرنگاران محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رحمانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی شهرستان تاکستان که روز پنجشنبه با حضور فرماندار تاکستان، شهرداران و بخشداران و جمعی از فعالان رسانه های محلی برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه خبرنگاران با تلاش موثر خود به خلق حماسه سیاسی کمک کردند و موجب عزت و افتخار کشور شدند.





رحمانی بیان کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی با تحریم دشمنان بر ملت تحمیل شده به نظر می رسد با کمک خبرنگاران می توان حماسه اقتصادی را محقق کرد و از فعالان رسانه ای انتظار داریم در این عرصه نیز با جدیت وارد کار شوند.



مدیر ارشاد اسلامی تاکستان یادآورشد: خبرنگاران در تنویر افکار عمومی و انعکاس عملکرد دولت نقش بی بدیلی دارند لذا امیدواریم با نقد منصفانه و کلام صادقانه به وظیفه خود بخوبی عمل کنند و در خدمت مردم باشند.



وی با ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی شهرستان تاکستان گفت: خوشبختانه هنرمندان متعددی در این منطقه حضور دارند که در صورت حمایت مسئولان می توانند در ارائه آثار هنری ارزشمند مشارکت بیشتری داشته باشند.



رحمانی از همکاری مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در اجرای برنامه های هنری در شهرستان تقدیر کرد و خواستار تداوم حمایت های لازم از هنرمندان شد.



این مسئول بیان کرد: از خبرنگاران هم انتظار داریم به عنوان زبان گویای جامعه در انعکاس مشکلات و دغدغه های جامعه فرهنگی و هنری تاکستان همراهی مناسبی با اداره ارشاد داشته باشند.





علی علیمحمدی رئیس سرای روزنامه نگاران استان قزوین هم در این مراسم گفت: با راه اندازی مرکز علمی کاربردی اداره ارشاد اسلامی زمینه راه اندازی رشته های تخصصی در بخش رسانه ای فراهم شده است.



وی افزود: امسال رشته خبرنگاری در این مرکز راه اندازی شده و دانشجو می پذیرد که علاقمندان می توانند از این ظرفیت بخوبی استفاده کنند.

رئیس سرای روزنامه نگاران اظهارداشت: با برگزاری کلاس و دوره های آموزشی تلاش می کنیم نسبت به ارتقاء سطح علمی و تخصصی خبرنگاران استان اقدام شود و انتظار داریم خبرنگاران از این دوره ها استقبال کنند.



علیمحمدی گفت: در صورت نیاز منطقه آمادگی داریم شعبه سرای روزنامه نگاران در تاکستان نیز فعال شود.

در این مراسم از خبرنگاران شهرستان تاکستان و استان تجلیل شد.