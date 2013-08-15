کابینه معرفی شده التزام به ولایت فقیه دارد/ پرهیز از بیان مطالب بدون مدرک

حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان در گفتگو خبرنگار مهر، با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی جهت تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی به پخش مباحث مجلس در رسانه ملی تاکید کرد و بیان داشت: اطلاعات با توجه به پیشرفتی که در جهان امروز وجود دارد نمی‌تواند از کسی مخفی بماند و اینکه رسانه ملی اقدام به پخش مباحث مجلس در انتخاب وزرا می‌کند اقدامی پسندیده است چون ممکن است در غیر اینصورت مردم مطالب را از جاهای دیگر دریافت کنند و مصاحبه و گفتگو با مردم هم نشان می‌دهد که آنها از این روند و پخش جلسات رضایت دارند.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس چه موافقان و چه مخالفان باید یک سری از نکات را رعایت کنند و بین خود و خدای خود مسائلی را که جزو مسائل شخصی وزرای پیشنهادی است و ربطی به مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد را بیان نکنند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: نمایندگان از بیان مطالبی بدون دلیل و مدرک و همچنین از تهمت و افترا و مطالبی که هنوز ثابت نشده است پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه در هر حال هیچ یک از افراد جامعه معصوم نیستند و ممکن است خطاها و انحرافی نیز داشته باشند بیان کرد: با این وجود در آموزه‌های دینی و فقهی تاکید شده که به دنبال خطاهای یکدیگر نباشید و اگر فردی نکات مثبتش بیشتر از نکات منفی وی است به دنبال مچ گیری از وی نباشید.

دامن زدن به اختلافات گذشته تنها موجب افزایش کینه می‌شود

حجت الاسلام غرویان با تاکید بر اینکه از دامن زدن به اختلافات باید پرهیز کرد گفت: دامن زدن به اختلافات و دعواهای گذشته تنها موجب افزایش کینه می‌شود و این مطالب را باید تنها در هشدار مطرح کرد.

وی با اشاره به شخصیت متوازن رئیس جمهور گفت: این ویژگی در کابینه معرفی شده نیز مشاهده می شود که همین امر کشور را متعادل می‌کند به سمت آرامش روانی سوق می‌دهد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ادامه داد: آنچه که دیده می‌شود این است که در کابینه معرفی شده التزام به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی و داشتن روحیه خدمت وجود دارد.

