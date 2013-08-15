اجرای 62 طرح تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در اردبیل/ ارسال 24 مقاله علمی پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: طرحهای تحقیقاتی توسط مدرسان و محققان جهاد دانشگاهی و یا به صورت مشترک با سایر دستگاهها اجرا شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 24 مقاله علمی پژوهشی توسط مدرسان و اساتید جهاد دانشگاهی استان ارائه شده است، تاکید کرد: این همه بیانگر توان بالای علمی کارکنان و محققان این مجموعه اداری است.

قاسمی تاکید کرد: تمامی پژوهشهای انجام شده از طریق مراجعه معتبر علمی مورد تایید قرار گرفته است..

وی در خصوص دانشگاه علمی کاربردی اضافه کرد: این دانشگاه در شش رشته تخصصی با 373 نفر دانشجو فعالیت می کند.

رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان تصریح کرد: علاوه بر این تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی در این مجموعه تصویب شده است که به دلیل نبود فضای فیزیکی تاکنون آغاز به کار نکرده است.

وی خواستار همکاری مراکز علمی استان با مجموعه فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی شد.