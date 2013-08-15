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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

سخنگوی اخوان السلمین:

کودتا را سرنگون خواهیم کرد/ بیش از 2600 نفر کشته و 7000 نفر زخمی شدند

کودتا را سرنگون خواهیم کرد/ بیش از 2600 نفر کشته و 7000 نفر زخمی شدند

سخنگوی رسمی اخوان المسلمین مصر ضمن اشاره به تلاش برای مقابله با کودتای نظامی، شمار افراد کشته شده را 2600 نفر و افراد زخمی شده را 7000 نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخوان اونلاین، گروه اخوان المسلمین امروز پنجشنبه اعلام کرد که این جنبش با کودتای نظامی مقابله خواهد کرد.

جهاد الحداد سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین گفت: با وجود اینکه بیش از 300 نفر در جریان درگیریهای روز گذشته کشته شدند، ولی ما همچنان به مسالمت آمیز بودن تظاهرات پایبندیم.

وی با بیان این مطلب افزود: ما همواره به تظاهرات مسالمت آمیز ودوری جستن از خونت های خیابانی پایبند خواهیم بود.

سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین ضمن اشاره به تلاش برای سرنگونی کودتای نظامی، تصریح کرد: ما همچنان متحد و قدرتمند باقی خواهیم ماند.

جهاد الحداد اظهار داشت: بیانیه نخست وزیر و قدردانی از نیروهای امنیتی به منزله چراغ سبزی برای کشتار دسته جمعی است.

وی در پایان تاکید کرد که حدود 2600 نفر کشته و 7000 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

کد مطلب 2116180

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