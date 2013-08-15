برپایی مراکز تخصصی حفظ قرآن کریم در تمامی شهرهای شهریار

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دنیای امروز که تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم علیه مسلمانان و دین اسلام غوغا می کند و غربیها به دنبال ایجاد اسلام هراسی در افکار عمومی جهان هستند، وظیفه هر مسلمان این است که با ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش آموزه های دینی، جهانیان را با چهره واقعی دین مبین اسلام آشنا سازد.

این مسئول عنوان کرد: امروز دشمنان با استفاده از به روزترین ابزارهای فرهنگی در صدد جذب نسل جوان مسلمانان به سوی خود هستند و در واقع اعتقادات و باورهای دینی و ملی جوانان را نشانه گرفته اند چراکه از غیرت و همت جوانان کشورهای مسلمان به ویژه ایران آگاهند و می دانند که اگر این جوانان اراده کنند، تحریمها و تهدیدهای دشمنان بر آنان اثری نخواهد داشت.

دشمن با ترویج اسلام هراسی در صدد سو استفاده از استعداد جوانان مسلمان است

وی ادامه داد: با تلاش و همت جوانان ایران اسلامی، بسیاری از پیشرفتهای علمی، ورزشی، اقتصادی و ... کشور در اوج تحریمها رقم خورد و این مساله به جهانیان ثابت کرد که ایرانیان با اتحاد، همدلی و تبعیت از ولی فقیه، در بدترین شرایط نیز راه پیشرفت و ترقی را پیدا کرده و بر قله های عزت و اقتدار خواهند ایستاد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهریار گفت: لذا دشمنان به دنبال این هستند تا با تخریب دین مبین اسلام و وعده های دروغین، جوانان را به سوی خود کشیده و از توان و استعداد این نسل به نفع خود بهره ببرند.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: در این راستا باید زمینه انس هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان کشور با قران کریم فراهم شود تا با بهره گیری از آموزه های متعالی دینی در مسیر اقتدار و پیشرفت روز افزون این مرز و بوم گام بردارند.

بررسی راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی از سوی اوقاف شهریار

این مسئول متذکر شد: اداره اوقاف و مور خیریه شهریار با برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و بحث و تبادل نظر با دست اندرکاران فرهنگی، راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ حفظ قرآن کریم درجامعه را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.

وی ادامه داد: در این زمینه مقرر شده است که مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم در آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) شهریار دایر و فعال شود، همچنین در تمامی شهرهای این شهرستان نیز شعبه حفظ تخصصی افتتاح خواهد شد.