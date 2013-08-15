در مجالس ترحیم بیشتر به قرآن توجه شود

رئیس کانون مداحان استان گلستان گفت: یکی از دغدغه های ما در حوزه قرآنی این است که در مجالس ختم، قرآن کم خوانده می شود و اگر هم خوانده می شود غلط خوانده می شود.

زمینه خوبی برای حضور در برنامه های آموزشی قرآنی وجود دارد

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه زمینه خوبی برای حضور در برنامه های آموزشی قرآنی وجود دارد گفت: در سال جاری برنامه های بسیار خوبی در حوزه آموزش برای هیئات های مذهبی و مربیان قرآنی در نظر گرفته ایم.

فائزه عبداللهی با اشاره به اینکه در نظر داریم برنامه آموزشی جدیدی را برای 1500 نیروی انسانی درغالب گروه های 30 یا 40 نفره برای سال جاری دنبال کنیم.

وی افزود: در نظر داریم تا در ارتباط با آموزش بخصوص در رابطه با هیئات مذهبی سلسله مراتب خاصی را دنبال کنیم و خوشبختانه هم در امر آموزش تا به الان از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی کوتاهی وجود نداشته است و باید سعی کنیم تا برنامه های آموشی خوبی را در سطوح مختلف برگزار کنیم و در کنار کلاس های قرآنی احکام شرعی هم آموزش داده شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بیان داشت: فعالیت در پناه قرآن برای ما امری مهم و ارزشمند است و در این ارتباط ایجاد رقابتی سالم بین جوانان و جوانان با حضور در مسابقات با عث کسب معنویت بیشتری در آنها می شود.

وی در خصوص مسابقات قرآنی بین اوقاف و امور خیریه و و دیگر ارگان ها از جمله اداره کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: یکی از وظایف مهمی که در این زمینه باید انجام داد این است که در بحث اطلاع رسانی باید فعال تر باشیم و تمامی اقشار و گروه های مختلف را در این مسابقات سهیم کنیم.