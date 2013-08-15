به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب افزود: به آمار که نگاه کنیم سال گذشته فولاد چهارم بوده است اما در حال حاضر در صدر جدول قرار دارد و ما سال گذشته به مقام هشتم رسیدیم و در حال حاضر هم در مقام هشتم هستیم. ما باید برای حضور قوی تا پایان فصل ذخیره سازی داشته باشیم تا بتوانیم به آنچه که هدفمان است دست پیدا کنیم. ما بازی گذشته را فراموش کردیم و تمرکزمان بر روی این دیدار است.

سرمربی راه آهن سورینت خاطرنشان کرد: وقتی که به خط حمله فولاد نگاهی کنیم بازیکنان بزرگی را می بینیم اسماعیل شریفات و اضافه شدن فرزاد حاتمی نشان می دهد که فولادی ها از خط حمله قوی برخوردارند. این تیم در خط دفاع نیز بازیکنان قابل قبولی دارد به خصوص مهرداد جماعتی که یکی از بازیکنان شاخص این تیم است. این بازیکنان نشان دهنده آن هستند که ما فردا یک بازی زیبا اما سخت را در مقابل فولاد خواهیم داشت.

منصور ابراهیم زاده درخصوص بازی نکردن حسین پاشایی به خبرنگاران گفت: پاشایی کاپیتان اول و بزرگ تیم ماست اما آیا شما که سوال می کنید آمار دارید که سال گذشته وی چند بازی انجام داده است.

وی تاکید کرد: پاشایی بازیکنی بود که تمام روزه هایش را گرفت و بسیار جوان معتقد و متدینی است و با توجه به اینکه شرایط بدنی اش کمی با بقیه فرق می کند از او کمتر استفاده کردیم اما من خودم دوست دارم تا هر چه زودتر پاشایی به شرایط ایده آل رسیده تا بتوانم از او استفاده کنم.

سرمربی تیم راه آهن سورینت در خصوص داوری و مسائل داوری حال حاضر کشورمان گفت: عنوان می شود که کسی نباید در خصوص عنوان داوری زیاد صحبت کند و هرکسی باید در حیطه مسئولیتش گفتگو کند اما من آرزو می کنم که داوران جوان ما همیشه موفق باشند ولی یادشان باشد که یک اشتباه می تواند شرایط یک تیم را عوض کرده و حتی سه امتیاز را از این تیم بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: در بازی مقابل نفت داور یک پنالتی به سود نفت گرفت که همان تصمیم داور باعث شد ما سه امتیاز این دیدار را از دست داده و شاید تبعات آن در پایان فصل بیشتر نمود پیدا کند.

ابراهیم زاده در پایان و در خصوص مصدومین و محرومین تیم خود نیز گفت: خوشبختانه در این دیدار محروم نداریم و تنها مصدوم ما "والری" است.