سیل کمک های مردمی داغ دل زلزله زدگان ارسباران را تسکین داد

احمد علیرضا بیگی شامگاه دیروز در دیداری صمیمی با خبرنگاران خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی گفت: با کمک مردم آذربایجان شرقی و استان های دیگر کشور توانستیم واحدهای مسکونی را قبل از چهلم جان باختگان زلزله به مردم منطقه تحویل دهیم.

رسانه ها امیدواری را در مردم زلزله زده ارسباران افزایش دادند

وی افزود: امید دادن به مردم از اصلی ترین اهداف ما در زمان زلزله بود تا مردم این منطقه بدانند که قابل توجه دولت هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش رسانه ها در زمان زلزله 21 مرداد سال گذشته گفت: در زلزله سال گذشته ارسباران با همکاری و همیاری رسانه ها توانستیم امیدواری را در مردم ارسباران ایجاد کنیم.

بیگی با اشاره به یکی از مهم ترین برنامه های خود برای حمایت از مردم زلزله زده گفت: در 25 شهریور ماه سال گذشته با برگزاری همایشی با عنوان کمک خیران آذری زبان های سراسر کشور در تالار وزارت کشور توانستیم آذربایجانی ها و تبریزی های مقیم کشور را در وزارت خانه جمع کنیم و برای کمک به زلزله زدگان از کمک های خیرین بهره مند شویم.

وی با اشاره به حضور چشم گیر مردم در این همایش گفت: حضور مردم در این همایش چشم گیر بود و قابل ذکر است که در این همایش 800 نفر از خیرین حضور داشتند.

اگر کمک های مردمی نبود بودجه دولتی کفاف هزینه ها را نمی کرد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اگر قرار بود با بودجه دولتی کاری را پیش ببریم هرگز نمی توانستیم در مدت کوتاه آن همه کمک را به مردم زلزله انجام دهیم.

بیگی با اشاره به کمک های مردمی که نشانه وحدت ملی آن ها بود گفت: کمک های مردمی که شب و روز از جاده های مناطق زلزله زده برای کمک به مردم شهرستان های اهر، هریس و ورزقان سرازیر می شد نشانه وحدت مردمی بود.

زلزله آذربایجان یک آزمایش بزرگ برای ما بود

وی در ادامه گفت: زلزله آذربایجان یک آزمایش بزرگ برای ما بود که توانستیم با بهره گیری از ویژگی های قومی مردم آذربایجان ترمیمی برای دردهای زلزله زدگان شهرستان های اهر، هریس و ورزقان باشیم .

استاندار آذربایجان شرقی گفت: زخم دردهای زلزله زده آذربایجان اکنون پس از یک سال ترمیم یافته و وقتی که به منطقه زلزله زده ارسباران می رویم شاهد شادی و امید مردم در این منطقه می شویم.

بیگی در ادامه با اشاره به یکی از مهم ترین مشکلاتی که در زمان زلزله مردم برای دولت ایجاد کرده بودند گفت: یکی از اتفات مهم و تلخی که در زمان زلزله زده داشتیم این بود که در بعضی روستاها به علت علاقه و تعصب مردم به خانه ها و زمین های خود حاضر نمی شدند در جای دیگری از روستا که دسترسی آسان تر باشد زندگی کنند.

وی افزود: پس از تکمیل واحدهای مسکونی در جاهایی از روستا که دسترسی آسان باشد واحدهای مسکونی در آن جاها ساخته شده بود که متاسفانه مردم حاضر نبودند در آن جا زندگی کنند.

بیگی گفت: در بعضی از مناطق زلزله زده اختلاف هایی بین اهالی است که مشکلات اجتماعی را در جامعه به وجود آورده است.

وی در ادامه هم چنین با اشاره به افتتاح بزگراه تبریز- سهند گفت: بزرگراه تبریز- سهند از پروژه‌ های مهم و تاثیرگذار استان به حساب می آید که با توجه به اهمیت شهر جدید سهند و سکونت بیش از50 هزار نفر در آن، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌ های سکونت در این شهر خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ماشین‌ آلات و امکانات این پروژه در مناطق زلزله ‌زده استان به ‌کارگیری شد ضمن این که عدم تخصیص اعتبارات در سال 91 مزید بر علت شد و سرعت پیشرفت کار را بسیار محدود کرد.

بیگی با اشاره به افتتاح یک باند بزرگراه تبریز- سهند گفت: بخشی از منابع جدید این پروژه از محل فروش اراضی دولتی در تبریز و شهر جدید سهند و بخشی هم از محل اعتبارات حوادث مسیر تبریز- آذرشهر که حدود 30 میلیارد تومان است تامین خواهد شد تا به این وسیله به پیمانکار کمک کنیم تا نیمه اول آذر یک باند آن را افتتاح کند.



