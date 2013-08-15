 سرمایه گذاران شهرک صنعتی مراوه تپه حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر اسکندري ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه با جمعی از سرمایه گذاران بخش صنعت گفت: امروزه توسعه اشتغال يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولين کشور بوده و مورد توجه خاص است.
وی تاکید کرد: بايد مسئولين برنامه ريزي کشور تلاش کنند تا با توسعه اشتغال پايدار اقشار مختلف بويژه قشر آسيب پذير جامعه را توانمند و خودکفا کنند.
فرماندار مراوه تپه در اين ديدار خواستار جذب سرمايه و سرمايه گذار براي شهرک صنعتي شهرستان ورفع تنگناها و مشکلات فراروي سرمايه گذاران براي ايجاد سرمايه گذاري شد.
وی همچنين قول مساعد جهت هر گونه مساعدت و پيگيري در رابطه با مسائل و مشکلات سرمايه گذاران دادند.
مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
نظر شما