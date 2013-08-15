 سرمایه گذاران شهرک صنعتی مراوه تپه حمایت می شوند

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مراوه تپه اعلام کرد: برای توسعه صنعتي شهرستان هرگونه همکاري و مساعدت را با سرمايه گذاران بومي و غير بومي خواهيم داشت.