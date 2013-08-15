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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

اسکندری اعلام کرد:

 سرمایه گذاران شهرک صنعتی مراوه تپه حمایت می شوند

 سرمایه گذاران شهرک صنعتی مراوه تپه حمایت می شوند

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مراوه تپه اعلام کرد: برای توسعه صنعتي شهرستان هرگونه همکاري و مساعدت را با سرمايه گذاران بومي و غير بومي خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر اسکندري ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه با جمعی از سرمایه گذاران بخش صنعت گفت: امروزه توسعه اشتغال يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولين کشور بوده و مورد توجه خاص است.

وی تاکید کرد: بايد مسئولين برنامه ريزي کشور تلاش کنند تا با توسعه اشتغال پايدار اقشار مختلف بويژه قشر آسيب پذير جامعه را توانمند و خودکفا کنند.
 
فرماندار مراوه تپه در اين ديدار خواستار جذب سرمايه و سرمايه گذار براي شهرک صنعتي شهرستان ورفع تنگناها و مشکلات فراروي سرمايه گذاران براي ايجاد سرمايه گذاري شد.
 
وی همچنين قول مساعد جهت هر گونه مساعدت و پيگيري در رابطه با مسائل و مشکلات سرمايه گذاران دادند. 
 
مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2116238

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