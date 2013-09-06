بازسازی سینماهای قدیمی تا تماشای تئاتر از روی سقف سالن

علیاصغر مونسان مدیرعامل موسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت پردیسهای سینمایی در شهر تهران یا به طور مستقیم یا با نظارت موسسه ما انجام میشود و طی این چند سال نیز پردیسهای زیادی چون پردیس سینمایی ملت، پردیس سینمایی جوانه، پردیس سینمایی آزادی و چندین پردیس دیگر را ساخته و تجهیز کردهایم.
وی افزود: اکنون و بعد از اتمام ساخت و افتتاح پردیس سینمایی سمرقند در منطقه 5 تهران، ساخت 2 پردیس دیگر را در دست اجرا و در برنامههای خود داریم که هنوز اجرایی نشده ولی قصد داریم که این دو پردیس را هم بسازیم.
ساخت پردیس سینما تهران در میدان امام حسین(ع)
مونسان از ساخت پردیسی در میدان امام حسین (ع) خبر داد و گفت: سینما میامی یا سینما تهران سابق در میدان امام حسین (ع) قرار داشت که با توجه به ساماندهی ترافیکی این میدان چند وقتی بود که کار نمیکرد.
وی مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی تهران را مالک سینما تهران دانست و بیان کرد: خود سینما و ساختمانش به تملک ما درآمده است منتها قصد داریم که همه مغازههای اطراف را نیز خریداری کرده و دو ملک پشت سینما را نیز به تملک خود دربیاوریم تا حدالامکان این منطقه نیز صاحب یک پردیس کامل و درخور مردم منطقه شود.
مدیرعامل موسسه توسعه فضاهای فرهنگی تهران در مورد پردیس سینمایی شاهد توضیح داد: دومین پردیسی که در دست بررسی داریم پردیس سینمایی شاهد است که قرار است با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی این پردیس را در منطقه 8 و نبش خیابان شهید مدنی (نظامآباد) بسازیم که مراحل اولیه کار انجام شده و در حال بررسی موارد اجرایی آن هستیم.
سینما آستارا پردیس میشود
مونسان از احتمال ساخت یک پردیس سینمایی دیگر در میدان تجریش خبر داد و گفت: منطقه 1 شهر تهران برخلاف آنچه خیلیها فکر میکنند از فقر شدید سینما رنج میبرد. به همین خاطر بر آن شدیم که با همکاری بخش خصوصی، سینما آستارا در میدان تجریش را تجهیز و نوسازی و یا به شکل یک پردیس سینمای دربیاوریم که این پروژه نیز در حال بررسی است و مذاکرات با صاحب سینما در حال انجام است.
وی ادامه داد: در بلوار محک نیز یک پروژه تفریحی، تجاری، ورزشی و فرهنگی خواهیم ساخت به نام پردیس البرز لشکرک یا پردیس امام رضا (ع) که عملیات فیزیکی این ساختمان اکنون به 80 درصد پیشرفت رسیده که در این بنا دو سالن سینما تعبیه شده است.
پردیس سمرقندی که افتتاح شد
وی در مورد پردیسی که چند هفته پیش افتتاح شد یعنی پردیس سینمایی سمرقند نیز توضیح داد: سینما گالری سمرقند با سه سالن سینما مجهز به سرورهای دیجیتال با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه 5 راهاندازی شد که ساخت این پردیس با توجه به بافت مسکونی و تراکم جمعیتی که در این منطقه وجود دارد بسیار لازم بود. سالن شماره یک پردیس سمرقند 180 نفر ظرفیت و قابلیت اجرای تئاتر نیز دارد. سالن شماره دو 200 نفر گنجایش و سالن شماره سه در حدود 80 نفر گنجایش دارد و هر کدام از این سالنها به سیستم صوتی دالبی دیجیتال مجهز هستند.
این مدیر فرهنگی توجه موسسه توسعه فضاهای فرهنگی تهران به ساخت سینما را بسیار خوب و عملکردش را موفق ارزیابی کرد و گفت: شرکت ما در توجه به سینما خوب عمل کرده و اکنون قصد دارد به حوزه تئاتر نیز وارد شود و فقر سالنهای تئاتر در شهر تهران را رفع کند.
مونسان با گلایه از روندی که بر جریان اجرای نمایش در تهران وجود دارد گفت: بارها دیده و شنیدهایم که هنرمندان برگ تئاتر ما ماهها و گاهی هم سالها در نوبت اجرا میمانند و نمیتوانند نمایش خود را روی صحنه ببرند و این اصلا زیبنده شهر تهران که داعیه فرهنگ دارد نیست. به همین خاطر به صورت خیلی جدی ساخت سالن های تئاتر را هم در دستور کار خود قرار دادیم.
وی یادآور شد: پروژه پردیس تئاتر تهران کامل و آماده افتتاح است. پیشنهاد ما عید فطر بود که میسر نشد و ما کماکان منتظر اعلام زمان از مدیریت شهری برای افتتاح این پردیس هستیم وگرنه این پردیس دیگر هیچ کاری ندارد.
تبدیل خانه انتظامی به موزه
مدیرعامل مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی تهران از ساخت موزه تئاتر ایران در منزل عزتالله انتظامی خبر داد و گفت: منزل عزتالله انتظامی در بلوار کاوه و در منطقه یک تهران به تملک شهرداری درآمد و در اختیار ما قرار گرفته و ما پروژهای به نام "موزه تئاتر: پرده اول منزل استاد انتظامی" را کلید زدیم.
مونسان در ادامه سخنان خود بیان کرد: علاوه بر این موزه یک سالن تئاتر بلکباکس نیز در خانه استاد انتظامی میسازیم. ساخت این سالن بلک باکس با توجه به کهولت ساختمان و بنای خانه بسیار سخت بود زیرا این سالن در زیرزمین قرار دارد و بنا احتیاج به مقاومسازی به خصوص در مقابل زلزله داشت که خوشبختانه تمام این کارها انجام شد و اکنون به پیشرفت 70 درصدی فیزیکی سالن تئاتر در خانه استاد انتظامی رسیدهایم.
این مدیر شهری در مورد موزه تئاتر نیز توضیح داد: ساخت یک موزه کامل برای تئاتر ایران کار بسیار سختی بود و نیاز به زمان، فضای مناسب و البته بودجه دارد به همین خاطر فعلا موزهای با محوریت استاد انتظامی در منزل وی ساخته و تجهیز خواهیم کرد تا بعد نوبت به باقی جریانات برسد. البته درصدد تملک دو خانه کناری منزل استاد انتظامی نیز هستیم که اگر این امر میسر شود کار ساخت پردههای بعدی موزه تئاتر را هم شروع میکنیم.
مدیرعامل موسسه توسعه فضاهای فرهنگی تهران در مورد روند تملک یک ساختمان و مراحل تجهیز آن توضیح داد: ما یک ملک و یا ساختمان را شناسایی میکنیم و بعد از کار کارشناسی، آن را به شهرداری معرفی میکنیم. اگر امکان تملکش باشد شهرداری شرایط و دلایل تملک آن را به شورای شهر اعلام میکند که در صورت موافقت شورای اسلامی شهر تهران ساختمان تملک شده و در اختیار ما قرار میگیرد. از این مرحله به بعد تمام امور در دست ما قرار میگیرد.
سالنی با آبنما و فضای سبز بر روی سقفش
وی همچنین درباره وضعیت ساخت و افتتاح پروژه مرکز نمایشهای آیینی صبا گفت: در واقع 95 درصد کار ساخت این مجموعه نیز به پایان رسیده و طراحی این مرکز نیز فوقالعاده بوده و کیفیت اجرای تئاتر در آن عالی است. مرکز نمایش های آیینی صبا از سالنهای نمایش، آمفیتئاتر، گریم و تمرین، تمرین بازیگران، اجتماعات و جانبی و فضای انتظار، 64 واحد تجاری و 165 پارکینگ به مساحت 2 هزار و 470 مترمربع تشکیل شده است.
مونسان خواستار حفظ و پاسداشت تعزیه و نمایشهای آیینی در کشور شد و ادامه داد: در این راستا با هدف اجرای نمایشهای سنتی و آیینی، مرکز نمایشهای آیینی به عنوان مکانی برای اینگونه نمایشها به بهرهبرداری میرسد. نیاز به یک مرکز تئاتر برای اجرای نمایشهای آیینی شاید در ماههای محرم و صفر بیش از هر زمان دیگری نمود عینی پیدا کند.
وی یادآور شد: شهر تهران با وجود سالنهای متعدد تاکنون فاقد یک مرکز حرفهای نمایشهای آیینی با استانداردهای لازم بوده است. این امر موجب شد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در کنار توجه به ساخت مراکز سینمایی به ساخت موسسه صبا اهتمام بورزد.
این مدیر فرهنگی با اشاره به ظرفیت 600 نفره مرکز نمایشهای آیینی گفت: این مرکز بر اساس آخرین استانداردهای دنیا طراحی شده و امکان اجرای نمایشهای آیینی ایرانی را با بهترین شرایط فراهم کرده است.
مونسان افزود: مرکز نمایشهای آیینی از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده است که قسمت شمالی آن شامل فضاهای فرهنگی و قسمت جنوبی شامل فضاهای تجاری، تاسیسات و پارکینگ مجموعه بوده که هر بخش با توجه به کاربری آن طراحی شده است و ملزومات مورد نیاز هر بخش به طور کامل در آن دیده و پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران در تشریح برخی از بخشهای مرکز نمایشهای آیینی گفت: قسمت شمالی مرکز نمایشهای آیینی مربوط به بخش فرهنگی است که در 5 طبقه ساخته شده که با توجه به کاربری آن در هر طبقه فضاهای مورد نیاز بخش فرهنگی تفکیک شدهاند. قسمت جنوبی مرکز نیز مربوط به بخش تجاری است. ورودی و رمپ دسترسی به پارکینگ مجموعه هم در این قسمت قرار دارد.
وی اجرای تئاتر در شرایط ویژه را نیز از مهمترین ویژگیهای این سالن عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این سالن این است که اگر کارگردان بخواهد میتواند علاوه بر چرخش سن تئاتر، جایگاه تماشاگران را هم تغییر دهد به عبارت دیگر جایگاه تماشاچی نیز نسبت به صحنه نمایش متحرک است.
مونسان عنوان کرد: این ساختمان به لحاظ معماری نیز جزو ساختمانهای ممتاز تئاتری دنیاست و تاکنون طرح آن چندین و چند جایزه معماری گرفته است. روی این سالن یک فضای سبز زیبا و روی بام آن حرکت آب و آبنماهایی تعبیه شده که با توجه به ویژگیهای طراحی سقف پردیس تئاتری صبا امکان دیدن تئاتر از روی سقف نیز وجود دارد.
این فعال فرهنگی در پایان گفت: ساخت این بنا نیز تقریبا تمام شده و امیدواریم تا آخر شهریورماه امسال افتتاح شود.
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