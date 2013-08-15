به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر پنج‌ شنبه در شورای برنامه ‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به الزامات اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه ‌ای متمرکز سال جاری در سطح استان برای مصوبات خاص استان 15 میلیارد تومان پیش ‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات تملک و دارایی در گذشته به شهرستان‌های هر استان داده می ‌شد، افزود: این اعتبارات در دو سال گذشته به اجرای پروژه‌های استانی نیز تعلق گرفته است.

معاون برنامه ‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی گفت: برای راه‌اندازی شهرستان‌های جدید‌التاسیس در استان دو میلیارد تومان اختصاص داده شده که این اعتبارات به شهرستان‌های خوسف و زیرکوه اختصاص می‌ یابد.

امینی به تکمیل طرح‌های تامینی و تربیتی در استان اشاره کرد و بیان داشت: برای اجرای این طرح‌ها مبلغ سه میلیارد و 510 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: در استان مبلغ یک‌ میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای فرمانداری‌های ویژه مانند طبس در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت زیر ساخت شرکت‌ها و نواحی صنعتی ، گفت: برای این بخش مبلغ چهار میلیارد و 143 میلیون تومان اعتبار در سال جاری پیش ‌بینی شده است.

امینی یادآور شد: اعتبارات این بخش در حوزه‌های آب، برق و گاز استان توزیع می‌ شود.