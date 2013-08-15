زنگنه می توانددومین وزیر خارجه باشد/ وزیر پیشنهادی فوق ستاره کابینه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزی فارسانی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت در جلسه امروز مجلس اظهار کرد: بنا به گزارش برخی موسسات خارجی اکنون کشور ما با دارا بودن 33.6 تریلیون متر مکعب ذخیره رتبه اول گازی دنیا را در اختیار دارد، لذا در چنین شرایط می طلبد که وزیر توانمند با تجربه در راس وزارت نفت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در پارس جنوبی کشور همسایه سه برابر ما استحصال و صادرات گاز دارد افزود: از 22 فاز پارس جنوبی در حال حاضر تنها 10 فاز به بهره برداری رسیده و فعال است و با یک حساب سرانگشتی می توانیم متوجه شویم که سالانه 60 میلیارد دلار عقب ماندگی در این حوزه داریم.

نماینده فارسان با اشاره به شرایط کشور در بهره گیری از انرژی های هسته ای و خورشیدی تصریح کرد: در این شرایط باید زودتر فازهای پارس جنوبی به بهره برداری برسد. کارشناسان هم اکنون تحریمها و ضعف مدیران دو علت اصلی عقب ماندگی ما در صنعت نفت ذکر می کنند.

وی با بیان اینکه زنگنه در سطح جهان به ویژه در حوزه انرژی چهره ای شناختده شده است گفت: وزیر پیشنهادی نفت می تواند با جایگاهی در جهان دارد به عنوان دومین وزیر خارجه ایران ایفای نقش کند و ازطریق دیپلماسی انرژی مسائل بین المللی مطرح درباره کشورمان را دنبال کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای زنگنه مدیری استراتژیک است و با سابقه ای که در وزارتخانه های مختلف دارد به شیخ الوزراء معروف است در زمان مدیریت وی در وزارت نفت میلیاردها دلار از طریق جذب منابع خارجی به صنعت نفت و گاز کشور کمک شد بنده معتقدم او فوق ستاره کابینه یازدهم است و در شرایط فعلی قطعا ما فرصت آزمون و خطا نداریم.