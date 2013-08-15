مخالفان: رکورد مفاسد اقتصادی در دوران وزیر پیشنهادی نفت/ زنگنه: با هیچ فسادی مماشات نکردم/هر جا پول باشد احتمال فساد هم هست

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در زیر از نظرتان می گذرد گزیده ای از سخنان نماینده مخالف و نماینده موافق و نیز سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت در صحن علنی مجلس است.

توکلی: زنگنه قسم جلاله نادرست خورد

احمد توکلی نماینده مردم تهران که در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت سخن می گفت، اظهار داشت: بنده از هفته گذشته تا دو روز پیش تلاش کردم که آقای زنگنه وزیر نفت شود و آن هم به رغم مخالفت هایی که با ایشان صورت می گرفت بنا به چند دلیل بود.



وی دشواری های عرصه نفت و گاز استفاده از وزیر غیرنفتی در دوره های اخیر که باعث سرخوردگی برخی نیروهای وزارت نفت شده بود اما با مطرح شدن نام زنگنه نشاطی در بین آن ها ایجاد شده بود شناخت وزیر پیشنهادی از مجموعه وزارت نفت را دلایل خود برای حمایت اولیه از وزیر پیشنهادی نفت خواند و گفت: ان شاء الله که آقای زنگنه از مجلس رای اعتماد نمی گیرد.



نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در تاریخ 18 مرداد آقای زنگنه به دفتر بنده آمد، من خطاب به وی گفتم که تو فاسد نیستی اما در به کارگیری از افراد غیر فاسد و به کارگیری نیروهای داخلی اهتمام نداری.



وی گفت: پس از آن قرار شد که کمیته پنج نفره ای تشکیل و موضوعات با آقای زنگنه را بیشتر بررسی کند. صبح سه شنبه جلسه ای تشکیل شد که آقای زنگنه به همراه یکی از دستیارانی که با من دوستی دارد در آن حاضر بودند. در این جلسه ضمن بررسی مسائل آقای امیر آبادی مطلبی را مطرح کرد و وزیر پیشنهادی نفت در واکنش به این موضوع گفت که والله این موضوع درست نیست. آقای امیرآبادی اصرار کرد که در مورد مطلب بیان شده سند دارد اما بنده گفتم چون آقای زنگنه قسم جلاله خورده است درست نیست که این موضوع ادامه پیدا کند.



توکلی ادامه داد: فردای آن روز سعی کردم که با یکی از نمایندگان که اطلاعات تعیین کننده ای داشت گفت و گو کنم تا موانع پیش روی آقای زنگنه برطرف شود تا غروب هم به دنبال این موضوع بودم اما عصر سه شنبه سندی به دست من رسید که متوجه شدم قسم جلاله ای که آقای زنگنه یادکرده است غلط است. برای همین خیلی منقلب شدم.



وی با تاکید بر این که اگر بنا بر صدق باشد با مشاوره سعی و خطا و کار جمعی می توان ضعف ها را برطرف کرد یادآور شد: اما اگر پرده پوشی در کار باشد نمی توان کاری کرد چون در اسلام صدق گفتار خیلی مهم است و پیامبر اکر هم اشاره کرده اند که مومن دروغ نمی گوید. در هر سازمانی مقام بالای سازمان امضایش موضوعات را تصدیق می کند اما اگر آن مقام بالا صداقت نداشته باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.



نماینده مردم تهران اضافه کرد: در مجلس گذشته برادری که دستش از دنیا کوتاه است و به حق صاحب الزمان ان شاء الله خدا رحمتش کند به همین خلاف دچار شد و آن اتفاقات افتاد. وزیر دیگری هم بود که بنده درباره او صحبت کردم اما برخی نمایندگان توجهی نکردند و ضربه اش هم به اقتصاد کشور وارد شد.



وی با اشاره به نامه ای که درباره وزیر پیشنهادی نفت به رئیس جمهور نوشته است گفت: بنده بعد از موضوعات مطرح شده درباره آقای زنگنه نامه ای برای رئیس جمهور محترم نوشتم و تاکید کردم که خلاف گویی قابل تأمل نیست. بعد از آن یکی از دوستان به سراغ بنده آمد و گفت که با خود آقای زنگنه بنشینید و صحبت کنید. در جلسه ای که با آقای زنگنه داشتم ایشان گفت که موضوع را تکذیب نمی کنم اما در آن جلسه این سند یادم نبود حالا هم گفته که قسم را برای چیز دیگری خورده ام.



وی با بیان این که تصامح کردم تا این برادر محترم در خدمت قرار گیرد خاطر نشان کرد: اما این مسئله قابل تامل نیست اگر صداقت رعایت نشود شما چه می دانید در دیگر موضوعات نیز این موضوع تکرار نشود آن هم در وزارت نفت چون منبع درآمد ماست و با مسائل خارجی در شرایط تحریم در ارتباط است لذا رای اعتماد به چنین فردی نمی توان داد.

مقیمی: مدیریت زنگنه انحصاری است

احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت در صحن علنی مجلس گفت: برنامه آقای زنگنه با مبنای کار کارشناسی انجام نشده و تطابق زیادی با برنامه ها و سیاست های کلی ندارد.

وی با بیان اینکه امروز مجلس در یک آزمون بزرگی قرار گرفته است، افزود: برای کسی تصمیم گیری می کنید که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت دارد و خروجی مدیریتش برای کشور خسارت بار و باعث ترغیب رشوه و باند بازی شده همچنین اکثر قراردادهای زمان خدمت مهندس زنگنه ابهام دارد.

مقیمی با اشاره به پرونده این قراردادها در دادگاههای بین المللی و داخلی گفت: وی در زمینه قراردادهای کرسنت ، توتال، کیش ، میدانهای نفتی سروش، قرارداد نفتی شل، استات اویل دارای پرونده های زیادی است که باید به عنوان متهم پاسخگو باشد.

نماینده مردم بهشهر با بیان اینکه مدیریت زنگنه به صورت انحصاری است ادامه داد: وی اشتیاق فراوانی به شرکت های خارجی دارد و همیشه شرکت های داخلی را تحقیر می کند. افزایش شرکت های دولتی از 30 شرکت به 180 شرکت ، تکه تکه کردن ساختار وزارت نفت در حالی که امروز شرکت های موفق دنیا به صورت هلدینگی اداره می شوند تا بهره وری را بالا ببرند از جمله معایب زنگنه است.

وی افزود: این تجربه زنگنه باعث استقراض 70 میلیارد دلاری برای کشور بود عدم استفاده از پیمانکاران داخلی از دیگر دلایل ضعف مدیریتی وی است.

بدنه وزارت نفت به زنگنه امیدوار است

ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در دفاع از زنگنه وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم ضمن تشکر از روحانی به خاطر کابینه ای که دارای دانش و تجربه کافی برای حل گرفتاری ها و آسیب های کشور معرفی کرده است، گفت: 70 درصد اقتصاد کشور مربوط به نفت است.

عبدی با طرح این سوال که جز صنعت نفت مگر می شود به شیوه دیگری مساله اشتغال را برطرف کرد، اظهار داشت: در 4 سال اول دولت احمدی نژاد کشور درآمدهای نفتی خوبی داشت چرا که مهندس زنگنه ماشین نفت را کارآمد کرده بود اما در دولت نهم و دهم ماشین نفت رو به افول رفت و در حال حاضر یک ماشین فرسوده ای تحویل کشور شده است.

وی گفت: احمدی نژاد خواست که در دولت دوم با اوراق مشارکت این مشکل را حل کند که البته این امکان وجود نداشت، ممکن است بعضی ها بگویند این اتفاق حاصل تحریم است اما باید بگویم که زنگنه 8 سال وزیر نفت بود و این در حالی است که در دولت احمدی نژاد 5 وزیر عوض شدند.

نماینده مردم خرم آباد خاطرنشان کرد: عدم اطمینان در سرمایه گذاری خارجی باعث شد این وزارتخانه در سراشیبی قرار گیرد. وی ادامه داد: کارشناسان نفت و همچنین بدنه وزارت نفت معتقدند که زنگنه می تواند این وزارتخانه را سامان دهد و به آمدن وی امیدوار هستم.

عبدی افزود: دیپلماسی زنگنه نیز بسیار خوب است، باید به قراردادهایی که بسته است اشاره کنیم البته خیلی از مسایل را نمی توان عنوان کرد و دیشب در کنار دوستان اصولگرا برخی از مسایل مطرح شد.

وی تصریح کرد: مخالفین بعضی از سوء استفاده های مالی را در وزارت نفت مطرح می کنند، در کدام یک از وزارتخانه ها چنین سوءاستفاده هایی وجود ندارد. اگر سه هزار میلیارد اختلاس را در نظر بگیریم باید وزیر را سلاخی می کردید. وزارت نفت به نان یک وزارتخانه که بیشترین اقتصاد در آن جاست باید بیشترین چالش را ینز داشته باشد.

حیدری طیب: زنگنه سند پاکدستی خود را از قوه قضائیه گرفت

حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت در صحن علنی مجلس گفت: برای توجه به صلاحیت وزرای پیشنهادی عملکرد گذشته آنها بسیار اهمیت دارد. به نظرم نمایندگان باید قدر ایثار مدیریتی روحانی را بدانند که برای اولین بار کابینه ای فارغ از حب و بغض و افراط و تفریط به مجلس ارائه کرده و صرف نظر از گرایش های سیاسی از همه گروههای سیاسی وزرا را انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه نمی توان بدون اسناد و مطالب فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند کسی را محاکمه کرد ادامه داد: چرا برخی آقایان خود را فراتر از قانون می بینند. آیا این گونه مخالفت ها تقابل با دولت و اراده عمومی مردم نیست؟

حیدری در ادامه به ویژگی های زنگنه وزیر پیشنهادی نفت پرداخت و گفت: دکتر توکلی در مورد زنگنه حرفهایی زدند که کاملا اشتباه است. زنگنه وقتی وزیر جهاد سازندگی بود در عملیات والفجر 8 و عملیات فاو برای ساخت پل بعثت بیشترین نقش را داشت.

نماینده مردم کرمانشاه از زبان آقای کبکانیان تصریح کرد: بنیان گذاشتن ستاد پشتیبانی جنگ و مرکز تحقیقات در شرایط تحریم از اقدامات زنگنه بود نقش ایشان در زمان جنگ مغفول واقع شده است.

وی به سخنان مقیمی نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت در مورد قرارداد کرسنت پرداخت و افزود: مطالب ایشان فاقد توجیه حقوقی است و این حرفها وجهه قانونی ندارد.

حیدری ادامه داد: از سال 67 تا 76 زنگنه وزیر نیرو بود و تلاش زیادی برای نوآوری تجهیزات انجام دادند اقدامات زیادی برای مهار آبهای کشور، تاسیس نیروگاهها و سدسازی انجام داده است. خاموشی ها و قطعی های برق در زمان وزارت ایشان برچیده شد.

وی به زمان تصدی وزارت نفت زنگنه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: زنگنه در زمان 8 سال خدمات زیادی به صنعت نفت و گاز انجام داد در حالی که الان صنعت نفت با مشکلات زیادی روبرو است. با توجه به تجربه خوبی که آقای زنگنه در جذب شرکت توتال و شل دارند رای اعتماد به ایشان بسیار مفید است.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه شرکت پارس جنوبی تاکنون 10 بار به بهره برداری رسیده است ادامه داد: بهره برداری از فاز 1 تا 5 در زمان زنگنه اتفاق افتاده و قرارداد فاز 6 تا8 در زمان زنگنه ثبت شده است.

این نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت افزود: در بخش سرمایه گذاری نفت و گاز زنگنه تجربه بالایی دارد و از سال 76 تا 78 تعداد 21 قرارداد ثبت کرده که یکی از افتخارات ایشان است.

حیدری ادامه داد: افتخار بزرگی است که زنگنه پس از 22 سال وزارت، سند پاکدستی خود را از دستگاه قضایی گرفته است. اعتقاد ما بر این است که برخی افراط گری ها که قصد ضربه زدن به جامعه و دولت را دارند این تخریب ها را علیه ایشان انجام می دهند اینها پتروشیمی نفت را هدف قرار داده اند.

این نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت افزود: در بخش سرمایه گذاری نفت و گاز زنگنه تجربه بالایی دارد و از سال 76 تا 78 تعداد 21 قرارداد ثبت کرده که یکی از افتخارات ایشان است.

وی در پایان با طرح سئوالاتی گفت: اگر قرار است تیم سیاست روحانی به تحریم ها پایان دهد چرا از تجربه زنگنه در دیپلماسی نفتی استفاده نکنیم؟ چرا از 40 سال تجربه مدیریت وی استفاده نکنیم.

عزیزی فارسانی: زنگنه دومین وزیر امور خارجه

حمید رضا عزیزی فارسانی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت در جلسه امروز مجلس اظهار کرد: بنا به گزارش برخی موسسات خارجی اکنون کشور ما با دارا بودن 33.6 تریلیون متر مکعب ذخیره رتبه اول گازی دنیا را در اختیار دارد، لذا در چنین شرایط می طلبد که وزیر توانمند با تجربه در راس وزارت نفت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در پارس جنوبی کشور همسایه سه برابر ما استحصال و صادرات گاز دارد افزود: از 22 فاز پارس جنوبی در حال حاضر تنها 10 فاز به بهره برداری رسیده و فعال است و با یک حساب سرانگشتی می توانیم متوجه شویم که سالانه 60 میلیارد دلار عقب ماندگی در این حوزه داریم.

نماینده فارسان با اشاره به شرایط کشور در بهره گیری از انرژی های هسته ای و خورشیدی تصریح کرد: در این شرایط باید زودتر فازهای پارس جنوبی به بهره برداری برسد. کارشناسان هم اکنون تحریمها و ضعف مدیران دو علت اصلی عقب ماندگی ما در صنعت نفت ذکر می کنند.

وی با بیان اینکه زنگنه در سطح جهان به ویژه در حوزه انرژی چهره ای شناختده شده است گفت: وزیر پیشنهادی نفت می تواند با جایگاهی در جهان دارد به عنوان دومین وزیر خارجه ایران ایفای نقش کند و ازطریق دیپلماسی انرژی مسائل بین المللی مطرح درباره کشورمان را دنبال کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای زنگنه مدیری استراتژیک است و با سابقه ای که در وزارتخانه های مختلف دارد به شیخ الوزراء معروف است در زمان مدیریت وی در وزارت نفت میلیاردها دلار از طریق جذب منابع خارجی به صنعت نفت و گاز کشور کمک شد بنده معتقدم او فوق ستاره کابینه یازدهم است و در شرایط فعلی قطعا ما فرصت آزمون و خطا نداریم.

عبداللهیان: زنگنه 8 بار از مجلس رای اعتماد گرفته است

عبداللهی نماینده ماهنشان و انگوران در مجلس شورای اسلامی در موافقت وزیر پیشنهادی نفت گفت: آقای زنگنه 22 سال سابقه وزارت دارد و 8 بار از مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی رای اعتماد گرفته است. آیا این دلیل بر صداقت، پاکدستی ، توانمندی و کارآمدی ایشان است یا نه که ما ایشان را امروز متهم به فساد، دروغ و ناکارآمدی کنیم آیا این انصاف است.

عبداللهی افزود: کسی که شایستگی وزارت نداشته باشد یک بار یا دوبار می تواند شانسی از مجلس رای بیاورد نه 8 بار و این چه ایرادات و اتهاماتی است که به زنگنه می زنید.

نماینده ماهنشان همچنین به قرائت آیه ای از سوره فجر گفت: "رحماء بینهم" یعنی این. فردی که در نظام خدمت کند از زندگی و خانواده اش بگذرد و امروز او را مورد اتهام قرار دهیم آن هم اتهامی که در هیچ دادگاه و محکمه ای ثابت نشده است.

وی افزود: زنگنه 8 سال است که وزیر نیست آیا در این مدت محاکمه شده است؟ چرا در این 8 سال سراغش نرفتید و برای رای اعتماد می آیید پرونده ها را رو می کنید. آیا این با اخلاق اسلامی سازگار است؟ این 8 سال که خانه نشین بود محاکمه و زندانی اش می کردید چرا این کار را نکردید.

عبداللهی ادامه داد: آقای زنگنه کجا در دیوان محاسبات و یا در سازمان بارزرسی کشور محکوم شد. در کدام دادگاه صالحه داخلی محکوم شد این چه رفتاری است که با او دارید.

نماینده ماهنشان به داستان حیف و میل ها اشاره کرد و گفت: من 26 سال است نماینده مجلس هستم و با عدد و رقم آشنا هستم.

این نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: در داستان حیف و میل بیشتر به حیف ها توجه کنید من یک زمانی خدمت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه وقت رفتم و گفتم در داستان حیف و میل بنده به شما می گویم دو کفه ترازو داریم یک حیف ها و دوم میل ها. به دلیل کاهش ضریب بهره وری که از اول انقلاب نسبت به 1.65 شده 6 و 65 صدم.اگر تولید ناخالص را 400 میلیارد دلار در نظر داشتیم و اگر این رقم را با 6.65 در نظر بگیریم با 1.65 باید 1000 میلیارد دلار می شده است یعنی 2.5 برابر. 600 میلیاردش حیف شده و هیچ کس دنبال آن نیست.

وی توتال را یکی از افتخارات زنگنه دانست و خاطرنشان کرد: بنده با مهندس باهنر در شورای اقتصاد حضور داشتیم و با دو میلیارد دلار فاز 2 و 3 بسته شده است اما امروز با 6 میلیارد دلار بسته می شود آیا این کار بدی بوده است اگر بد است پس زنگنه را اعدام کنید که چرا با 2 میلیارد دلار بسته است این چه بحث هایی است که شما می کنید.

عبداللهی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به وزیر پیشنهادی نفت در رابطه با فتنه 88 زده می شود افزود: خود فرد می گوید به خدا من در فتنه نبوده ام و زمانی که مقام معظم رهبری اعلام کردند ما کنار کشیدم بعد می گویند چرا عضو ستاد موسوی بوده است.

نماینده ماهنشان ادامه داد: آیا بعد از 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد کسی در تیم و دولتش به این موضوع اعتراض کرد و در واکنش به این خانه نشینی آیا یک نفر از دولت استعفا داد؟ آیا زنگنه چه کاری می توانست انجام دهد.

این صحبت عبداللهی موجب اعتراض برخی از نمایندگان از جمله کوچک زاده شد که عبداللهی در پاسخ به آنان گفت خطاب من به وزرای احمدی نژاد است.

وی تصریح کرد: ما باید منصف باشیم و خودمان را در آن موقعیت و مقام قرار دهیم و بعد تصمیم بگیریم . کسانی که حکم محکومیت قضایی ندارند اصل بر برائت است و نباید به او بگوییم که بیا و قسم بخورد و آقای زنگنه هم قسم می خورند که من در این ماجرا نبوده ام.

عبداللهی خطاب به توکلی نیز گفت: ما با شما در قضیه ای که دولت لایحه برنامه پنجم را پس گرفته خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و آقای لاریجانی و احمدی نژاد نیز حضور داشتند و آقای صحبت کردند که این چه کاری بود که شما کردید مگر می شود لایحه را پس گرفت آخر سر آقای توکلی! آقا به من و شما چه فرمودند؟ گفتند این قدر سخت نگیرید اگر سخت بگیرید دنیا به شما سخت می گیرد.

نماینده ماهنشان تاکید کرد : ما که ادعای مقلدی از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه را داریم پس پیروی کنیم چرا اینقدر مته به خشخاش می گذارید.

وی با بیان اینکه امروز زنگنه هیچ نیازی به وزارت ندارد گفت: اگر ایشان هوی و حوصی داشته است 8 دوره یعنی در مدت 22 سال آن را تجربه کرده و امروز صنعت نفت ما و کشورمان نیاز به زنگنه دارد و ستاره تیم روحانی ، زنگنه، آخوندی و نعمت زاده هستند. ما نیاز به آدم های با تجربه داریم در شرایطی که دشمن ما را مورد تحریم های نفتی قرار داده است یک آدم بی تجربه چه کاری می تواند انجام دهد.

نماینده ماهنشان گفت: فرض کنیم آقای زنگنه رای نیاورد در شرایط تحریم آیا وزارتخانه بدون وزیر بماند به نفع کشور است و بنده برآورد کرده ام در 8 سالی که زنگنه وزیر بوده 1500 میلیارد تومان ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است. در 1500 میلیارد دلار به فرض 2 درصد آن نیز به خطا رفته است که در این صورت 30 میلیارد باقی می ماند. این چه رفتاری است که شما دارید و سعی می کنید یک نقطه ضعف پیدا کرد و افراد با تجربه را کنار بگذارید که شما دارید ناخواسته و ناآگاهانه به دام آن می افتید.

وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی که تحریم های ظالمانه صنعت نفت ما را هدف قرار داده است نیاز به فردی با تجربه داریم گفت: در اوپک اگر 10 نفر در دنیا شاخص باشد یکی از آنان آقای زنگنه است شما باید بحث بین الملل را در نظر بگیرید.

زاکانی: شاهکار مفاسد اقتصادی در دوره آقای زنگنه

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران به عنوان مخالف بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها ده ها هزار صفحه اسناد موجود است، بیان کرد: اسنادی که سال ها قبل مورد دقت قرار گرفته اند اما با کمال تاسف با وجود دست های پیدا و پنهان هیچ نتیجه عملی در داخل کشور نداشتند در حالی که متهمان خارجی آن در نروژ و آمریکا محکوم شده و با بی آبرو شدن حتی دست به خودکشی زده اند.

وی ادامه داد: جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به کرسنت به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند که اگر در مجلس در این باره صحبت شود آن را مبرهن می کنند.

نماینده مردم تهران خطاب به روحانی گفت: قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده انگیز دوره وزارت آقای زنگنه است که در مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر که با نمایندگان در فراکسیون داشته اند به آن اذعان داشته اند که شرح هر کدام آنها مثنوی هفتاد من کاغذ است.

وی خطاب به روحانی تصریح کرد: جناب آقای رئیس جمهور عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذرماه 81 جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یکی از ده ها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی در سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی علیرغم دستور رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالاتی اشاره کردید که عبارت بودند از عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در منطقه بسیار نامطلوب است، قرارداد با توجه به برنامه های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای درستی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آمد.

زاکانی تصریح کرد: بهره برداری از این گاز به روش های اقتصادی نسبت به فروش غیراقتصادی آن به شرکت های غیرمعتبر ترجیح دارد.

وی ادامه داد: پیرو نامه جنابعالی مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مساله بررسی شود ولی جلسه ای در تاریخ 80/11/30 با یک طراحی خاص و مستند و گزارش های متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات جناب آقای زنگنه جمع بندی شد. قبل از آن نیز در تاریخ 18/10/81 جلسه ای با حضور معاونین سازمان های ذیربط و نماینده جنابعالی تشکیل شد لکن مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز و شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود گزارشات رسمی کشور علیرغم قرارداد قبلی را رد کردند و از حضور در جلسه منع شدند.

نماینده مخالف زنگنه خطاب به رئیس جمهور گفت: آیا علاوه بر موارد مهم که در سال های 80 و 81 مطرح نموده اید از تغییرات این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی در پی آن به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 نیز مطلع هستید؟

زاکانی تصریح کرد: سوابق مدیرعامل کرسنت از کدام مرجع تامین می شود، این شخص عراقی الاصل با تبعیت بریتانیایی به استناد گزارش های منتشر شده برای مقابله با میدان توسعه پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، کرسنت را تاسیس کرد. فعالیت های غیر ایرانی آقای حمید جعفر بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نشان می دهند که نامبرده دوست صمیمی صدام بود و در سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: آیا می دانید که طبق فرمول قیمت و گزارش رسمی قیمت هر ساله این قرارداد منفی1.2 دلار بوده و زیان نصیب شرکت ملی نفت می شده است. یعنی نه تنها رایگان نبوده است بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: جناب آقای روحانی فرمول قرارداد تجزیه و تحلیل نشده است و آیا می دانید که قیمت اولیه نفت و زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می شود. آیا این وظیفه حفظ صیانت از اموال است؟ آیا می دانستید برخلاف مصوبه شورای اقتصاد گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه به مقصد شارجه تغییر می کند؟

وی افزود: آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت به زیان جمهوری اسلامی ایران و بسیار ناعادلانه است؟ وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد قیمت را قابل اصلاح بداند. آیا شروط شگفتی آور تجدید نظر در قرارداد الحاقی شش و ماده چهارم را خوانده‌اید؟ در گزارش جنابعالی به نقطه تحویل نیز اشاره نشده است.

زاکانی ادامه داد: چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی اجازه داده است در سکوی مبارک پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت در این سکو سال ها با اجازه مدیران شارجه بوده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به گواه اسناد موجود در دستگاه قضائی نروژ و مرکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان دلال اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد قرارداد مذاکرات متعددی را با یکی از مدیران قرارداد یعنی یکی از افراد نزدیک به آقای یزدان‌پناه(م-ه) ملقب به جونیور به عامل کرسنت آقای امیر جعفر هدایت نموده است.

وی افزود: شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد را به عنوان مشاور حقوقی گرفته اند تا تجربه آبروریزی بین المللی فساد معاملاتی شرکت نروژی استات اویل تهران ایجاد نشود، آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و در جریان الحاقی ششم قرارداد کرسنت دلال دیگری به نام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافت و اقرار خودش و اسناد بانکی پورسانت 25 ساله بیش از 7 میلیون درهم از طرف شارجه دریافت کرده است و بسیاری از افراد ذی‌نفوذ داخلی که اسامی آنها مشخص است نیز وجود دارند.

زاکانی گفت: آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای قرارداد استفاده نکرده بلکه با امتیاز ترکمن چایی مجدداً قراردادی را زنده کرد که مجدداً جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: گواه و اسناد رسمی و گزارشات همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه ها و شرکت ها خیلی از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات با کمال تعجب و تاسف در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدان پناه یزدی در انگلیس پیدا شده؛ به طوری که بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی آن را شاهکار مفاسد اقتصادی دوره آقای زنگنه نامیدند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: جالب است بدانیم در جریان همین قرارداد کرسنت وقتی اسناد یافته شده در دفتر آقای یزدان پناه با مهر تایید یک شرکت بین المللی ضد فساد در اروپا به تاریخ توجه می شود.

وی ادامه داد: اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره آقای زنگنه باشد که تمام معاملات خارجی مساله دار بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن هم در دوره صدارت ایشان است. نمایندگان محترم اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند بگویند. قراردادهایی که متهمین آن در دادگاه های نروژ و آمریکا محکوم شده باشند. برنامه آقای زنگنه نسبت به این اسناد چیست؟

زنگنه: عسلویه را من عسلویه کردم/ هر جا پول باشد احتمال فساد هم هست

بیژن نامدار زنگنه امروز در صحن علنی مجلس و در مراسم کسب رای اعتماد از نمایندگان خانه ملت با بیان این که در حال حاضر نفت خام 98 درصد انرژی تولیدی ایران را به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می دهد و علاوه بر تامین منابع و درآمدهای ارزی در تراز تجارت ایران هم نقش آفرینی می کند گفت: هم اکنون نفت و صنعت نفت نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی، توسعه صنعتی محرومیت زدایی و امنیت ملی دارد.

وزیر پیشنهادی نفت با اعلام این که به دلیل همین نقش و وابستگی اقتصاد ایران به نفت دشمن در تحریم های خصمنانه خود صنعت نفت کشور را هدف گیری کرده است تصریح کرد: هم اکنون صنعت نفت آماج حملات و تحریم های خصمانه غربی ها قرار گرفته است و مدیران و کارکنان صنعت نفت در خط مقدم مقابله با این تحریم های خصمانه قرار دارند.

وزیر اسبق نفت با تشکر از زحمات و خدمات چهار وزیر اسبق نفت در دولت های نهم و دهم به دلیل به دوش کشیدن سختی ها و مشکلات در توسعه صنعت نفت بیان کرد اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم دست خود را برای توسعه صنعت نفت پیش روی همه مدیران نفتی دراز خواهم کرد تا بلکه با همت همه یک تغییر اساسی در زندگی مردم با توسعه صنعت نفت به وجود آید.

نگنه در ادامه یکی از مهمترین برنامه های خود برای مدیریت صنعت نفت را ایجاد ثبات مدیریت و جلب اعتماد به کارکنان و مدیران و تکریم کارکنان نفتی عنوان کرد و افزود: در طول چند سال گذشته بی مهری های مختلفی به صنعت نفت ایران شده است و کارکنان و مدیران صنعت نفت انتظار دارند که برخوردی حرفه ای با آن ها انجام شود.

وزیر پیشنهادی نفت دولت یازدهم با اعلام این که قطعا باید صنعت نفت توسط نفتی ها اداره شود اظهار داشت: بر این اساس شخصا اعتقاد استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی در صنعت نفت را دارم و نفت را باید به صورت غیرسیاسی اداره کرد زیرا نفت حیات خلوت هیچ کس جز نظام جمهوری اسلامی و مردم نیست.

وزیر اسبق نفت از احیای ظرفیت و توان تولید نفت به عنوان دومین برنامه خود یاد کرد و ادامه داد: باید ظرفیت و توان تولید نفت به سال 1384 بازگردد ضمن این که با ابتکارات و خلاقیت های مدیریتی باید میزان صادرات و فروش نفت کشور افزایش یابد.

وی با بیان این که باید برای صنعت نفت از یک دیپلماسی انرژی استفاده کرد یکی دیگر از برنامه های خود برای توسعه صنعت نفت شتاب و تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز به ویژه پارس جنوبی اعلام کرد و یادآور شد: از این رو آن دسته از فازهایی که با پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند باید برای بهره برداری و آغاز تولید گاز در دستور کار قرار گیرند.

وزیر پیشنهادی نفت از افزایش ذخیره سازی نفت خام، کاهش خام فروشی، حل مشکلات عملیاتی پالایشگاه های نفت و گاز، تکمیل طرح های نیمه تمام بنزین سازی، پالایشگاهی و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان سایر برنامه های اولویت های خود یاد کرد و گفت: در زمان حضور من در وزارت نفت حدود 16 سال قبل درآمد های کشور از محل صادرات پتروشیمی حدود 1 میلیارد دلار بود که هم اکنون با تکمیل و راه اندازی طرح های پتروشیمی به 20 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی همچنین از اصلاح ساختارهای نفتی، افزایش ظریب بازیافت و تولید صیانتی نفت و گاز به عنوان سایر برنامه های دیگر نام برد و تاکید کرد: ارتقاء دانش کارکنان و نیروی انسانی از دیگر برنامه های اولویت دار اینجانب برای اداره صنعت نفت است.

زنگنه در ادامه با تاکید بر این که در زمان من عملیات آغاز ساخت، افتتاح و راه اندازی 8 فاز پارس جنوبی انجام شد که 5 فاز در زمان وزارت من و سایر فازهای با پیشرفت بالای پارس جنوبی در دولت نهم افتتاح و راه اندازی شد بیان کرد: عسلویه را من و همکارانم عسلویه کردیم به طوری که بیش از 70 هزار نفر در فازهای مختلف فاز جنوبی مشغول به کار بودند.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان این که برخی می گویند زنگنه به ساخت داخل اعتقاد ندارد توضیح داد: اگر بنده به ساخت داخل در صنعت نفت اعتقاد ندارم پس چرا همه انجمن های سازندگان و پیمانکاران و مشاوران و بخش خصوصی از من حمایت کردند، دست و پای آن ها را که نبستند چرا امروز سازندگان به جای انتقاد از من حمایت می کنند.

زنگنه با بیان این که در تمام قرارداد هایی که با خارجی ها در زمان حضور در وزارت نفت امضا کردم توسعه ساخت داخل در اولویت قرارداشت تبیین کرد در همین ایام شرکت های بزرگی هم چون پتروایران و همچنین در زمان وزارت نیرو فرا آب و مپنا راه اندازی شدند.

وزیر اسبق نفت همچنین در پاسخ به ابهام دیگری مبنی بر این که اهتمامی به مبارزه با فساد ندارد توضیح داد: آقایان هر جا پول باشد احتمال فساد هم هست اما مماشات هیچ گاه در دستور کار من نبوده و همواره توجه داشته ام که فسادی به وقوع نپیوندند اما همه باید فرایندی را تعیین کنیم که ابتدا فساد شکل نگیرد و اگر هم شکل گرفت بدون گذشت با آن مبارزه کنیم.

زنگنه با اعلام این که همه بدانند من ته جیب هایم را محکم دوخته ام تصریح کرد: با هیچ گونه فسادی مماشات نکردم اما به دلیل سالها خدمت امروز من مظلوم واقع شده ام.

وی درباره پرونده فساد در قرارداد استات اویل هیدرو نروژ بیان کرد: پس از وقوع این ماجرا بلافاصله با سفیر وقت ایران در نروژ تماس گرفته و تحقیقاتی را آغاز کردم و حتی شخصا دادستان نروژ را در جریان گذاشته و حتی هیئت هایی را جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر به انگلیس و دبی اعزام کردم.

وزیر پیشنهادی نفت با اعلام این که با هیچ گروهی و فردی پیمان برداری و اخوت و نبسته است و سرباز کشور و انقلاب می داند گفت: اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم دست های فسادی را خواهم برید که بریدن این دست ها صدای خیلی ها را بلند می کند و مجلس شورای اسلامی باید به من کمک کند.

وی همچنین با یادآوری این موضوع که در زمان من توسعه برخی میادین نفتی همچون درود، سلمان، دارخوین، سروش و نوروز و همچنین فازهای پارس جنوبی افتتاح و به تولید نمی رسید امروز چقدر نفت و گاز در اختیار داشتیم بیان کرد: در قراردادهای فاز جنوبی پروژه ها را یک تا دو میلیارد دلار در مدت 45 ماه به تولید می رساندیم اما الان یک پروژه بیش از 4 میلیارد دلاری هنوز زمانی برای تمام شدن و به تولید رسیدن آن قطعی نشده است.

وی همچنین درباره قرارداد کرسنت با بیان این که تمام شرایط و اصول این قرارداد را به وزارت امور خارجه اطلاع داده ایم گفت: افرادی در حاشیه این قرارداد فساد کردند اما خواستند همه این کاسه کوزه ها را بر سر هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران خراب کنند.

زنگنه با اعلام این که نامه ای با امضاء این جانب آقایان مهندس سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوزری امضا و به دفتر مقام معظم رهبری شد توضیح داد: در این نامه توضیحات لازم را به رهبر معظم انقلاب داده شد اما نمی خواهم جزئیات بیشتر این قرارداد را اعلام کنم زیرا اعلام جزئیات بیشتر این قرارداد از تریبون رسمی و زنده رسانه ها به صلاح منافع ملی کشور نیست.

وزیر اسبق نفت با بیان این که اعتقادی به سقف قرارداد کرسنت ندارم توضیح داد: معتقدم باید قرارداد کرسنت اصلاح و نسبت به اجرای این قرارداد درست اقدام شود.

وزیر پیشنهادی نفت همچنین در مورد وقوع فساد در شرکت اورینتال کیش هم گفت: در این قرارداد یک فرد سپاهی به فرد سپاهی دیگر رشوه داده نمی خواهم موضوع را باز کنم اما این فساد ربطی به وزارت نفت نداشت.

زنگنه با در پایان با اعلام این که اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم قرار نیست به هتل پنج ستاره بروم و باید برای مقابله با تحریم ها به خط مقدم جبهه تحریم ها عازم شوم اعلام کرد: قصد دارم با مشارکت همه مدیران و کارکنان صنعت نفت و وزارت خارجه و اعمال یک دیپلماسی فعال انرژی آثار تحریم ها را به ویژه در صنعت نفت به حداقل کاهش دهم.