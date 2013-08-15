زنگنه هشت بار از مجلس رای اعتماد گرفته است/ زنگنه هیچ محکومیتی در دستگاه های قضایی و نظارتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، عبداللهی نماینده ماهنشان و انگوران در مجلس شورای اسلامی در موافقت وزیر پیشنهادی نفت گفت: در یکی از استیضاح ها که بنده در دوران قبل حضور داشتم اتهامی به یکی از وزرا زده شد که شما از موقعیت و مقام خودتان سواستفاده کردید و برای فرزندتان معافیت سربازی گرفتید ایشان در پاسخ مواردی به آن که ایراد گرفته بودند را پاسخ داد و در مورد این اتهام نیز گفت: اگر من بگویم اصلا پسری ندارم آیا دیگر حرفهای من را نیز قبول می کنید؟

نماینده ماهنشان افزود: امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر می گوید ای مالک! کارگزاران حکومتی را از میان مردمی با تجربه، با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند استفاده کنید.

وی با اشاره به ویژگی های زنگنه و شایستگی هایش برای تصدی بر وزارت نفت ادامه داد: آقای زنگنه 22 سال سابقه وزارت دارد و 8 بار از مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی رای اعتماد گرفته است. آیا این دلیل بر صداقت، پاکدستی ، توانمندی و کارآمدی ایشان است یا نه که ما ایشان را امروز متهم به فساد، دروغ و ناکارآمدی کنیم آیا این انصاف است.

عبداللهی افزود: کسی که شایستگی وزارت نداشته باشد یک بار یا دوبار می تواند شانسی از مجلس رای بیاورد نه 8 بار و این چه ایرادات و اتهاماتی است که به زنگنه می زنید.

نماینده ماهنشان همچنین به قرائت آیه ای از سوره فجر گفت: "رحماء بینهم" یعنی این. فردی که در نظام خدمت کند از زندگی و خانواده اش بگذرد و امروز او را مورد اتهام قرار دهیم آن هم اتهامی که در هیچ دادگاه و محکمه ای ثابت نشده است.

وی افزود: زنگنه 8 سال است که وزیر نیست آیا در این مدت محاکمه شده است؟ چرا در این 8 سال سراغش نرفتید و برای رای اعتماد می آیید پرونده ها را رو می کنید. آیا این با اخلاق اسلامی سازگار است؟ این 8 سال که خانه نشین بود محاکمه و زندانی اش می کردید چرا این کار را نکردید.

عبداللهی ادامه داد: آقای زنگنه کجا در دیوان محاسبات و یا در سازمان بارزرسی کشور محکوم شد. در کدام دادگاه صالحه داخلی محکوم شد این چه رفتاری است که با او دارید.

نماینده ماهنشان به داستان حیف و میل ها اشاره کرد و گفت: من 26 سال است نماینده مجلس هستم و با عدد و رقم آشنا هستم.

این نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: در داستان حیف و میل بیشتر به حیف ها توجه کنید من یک زمانی خدمت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه وقت رفتم و گفتم در داستان حیف و میل بنده به شما می گویم دو کفه ترازو داریم یک حیف ها و دوم میل ها. به دلیل کاهش ضریب بهره وری که از اول انقلاب نسبت به 1.65 شده 6 و 65 صدم.اگر تولید ناخالص را 400 میلیارد دلار در نظر داشتیم و اگر این رقم را با 6.65 در نظر بگیریم با 1.65 باید 1000 میلیارد دلار می شده است یعنی 2.5 برابر. 600 میلیاردش حیف شده و هیچ کس دنبال آن نیست.

وی توتال را یکی از افتخارات زنگنه دانست و خاطرنشان کرد: بنده با مهندس باهنر در شورای اقتصاد حضور داشتیم و با دو میلیارد دلار فاز 2 و 3 بسته شده است اما امروز با 6 میلیارد دلار بسته می شود آیا این کار بدی بوده است اگر بد است پس زنگنه را اعدام کنید که چرا با 2 میلیارد دلار بسته است این چه بحث هایی است که شما می کنید.

عبداللهی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به وزیر پیشنهادی نفت در رابطه با فتنه 88 زده می شود افزود: خود فرد می گوید به خدا من در فتنه نبوده ام و زمانی که مقام معظم رهبری اعلام کردند ما کنار کشیدم بعد می گویند چرا عضو ستاد موسوی بوده است.

نماینده ماهنشان ادامه داد: آیا بعد از 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد کسی در تیم و دولتش به این موضوع اعتراض کرد و در واکنش به این خانه نشینی آیا یک نفر از دولت استعفا داد؟ آیا زنگنه چه کاری می توانست انجام دهد.

این صحبت عبداللهی موجب اعتراض برخی از نمایندگان از جمله کوچک زاده شد که عبداللهی در پاسخ به آنان گفت خطاب من به وزرای احمدی نژاد است.

وی تصریح کرد: ما باید منصف باشیم و خودمان را در آن موقعیت و مقام قرار دهیم و بعد تصمیم بگیریم . کسانی که حکم محکومیت قضایی ندارند اصل بر برائت است و نباید به او بگوییم که بیا و قسم بخورد و آقای زنگنه هم قسم می خورند که من در این ماجرا نبوده ام.

عبداللهی خطاب به توکلی نیز گفت: ما با شما در قضیه ای که دولت لایحه برنامه پنجم را پس گرفته خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و آقای لاریجانی و احمدی نژاد نیز حضور داشتند و آقای صحبت کردند که این چه کاری بود که شما کردید مگر می شود لایحه را پس گرفت آخر سر آقای توکلی! آقا به من و شما چه فرمودند؟ گفتند این قدر سخت نگیرید اگر سخت بگیرید دنیا به شما سخت می گیرد.

نماینده ماهنشان تاکید کرد : ما که ادعای مقلدی از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه را داریم پس پیروی کنیم چرا اینقدر مته به خشخاش می گذارید.

وی با بیان اینکه امروز زنگنه هیچ نیازی به وزارت ندارد گفت: اگر ایشان هوی و حوصی داشته است 8 دوره یعنی در مدت 22 سال آن را تجربه کرده و امروز صنعت نفت ما و کشورمان نیاز به زنگنه دارد و ستاره تیم روحانی ، زنگنه، آخوندی و نعمت زاده هستند. ما نیاز به آدم های با تجربه داریم در شرایطی که دشمن ما را مورد تحریم های نفتی قرار داده است یک آدم بی تجربه چه کاری می تواند انجام دهد.

نماینده ماهنشان گفت: فرض کنیم آقای زنگنه رای نیاورد در شرایط تحریم آیا وزارتخانه بدون وزیر بماند به نفع کشور است و بنده برآورد کرده ام در 8 سالی که زنگنه وزیر بوده 1500 میلیارد تومان ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است. در 1500 میلیارد دلار به فرض 2 درصد آن نیز به خطا رفته است که در این صورت 30 میلیارد باقی می ماند. این چه رفتاری است که شما دارید و سعی می کنید یک نقطه ضعف پیدا کرد و افراد با تجربه را کنار بگذارید که شما دارید ناخواسته و ناآگاهانه به دام آن می افتید.

وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی که تحریم های ظالمانه صنعت نفت ما را هدف قرار داده است نیاز به فردی با تجربه داریم گفت: در اوپک اگر 10 نفر در دنیا شاخص باشد یکی از آنان آقای زنگنه است شما باید بحث بین الملل را در نظر بگیرید.