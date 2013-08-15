نقش موثر رسانه در ایجاد احساس امنیت/ ضرورت تامین زمین برای استقرار فرماندهی انتظامی شرق

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست خبری و جشنواره تجلیل از خبرنگاران جنوب شرق استان تهران به همت فرماندهی انتظامی این منطقه در تالار فرهنگیان برگزار شد.

در این مراسم سردار سیروس فتحی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، امنیت ایجاد شده در شرق استان تهران را ثمره ارتباط بین خبرنگاران و نیروی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: زمانی که مأموران نیروی انتظامی، مأموریتهای خود را به خوبی انجام می دهند و رسانه ها از روی دلسوزی و همدلی این فعالیتها را منعکس می کنند، اطمینان از امنیت در سطح جامعه ایجاد می شود و مردم احساس امنیت بیشتری می کنند.

نقش موثر رسانه ها در ایجاد احساس امنیت در جامعه

این مسئول ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران متذکر شد: این اطمینان و امنیتی که در شرق استان تهران حاصل شده است، مرهون زحمات مأموران نیروی انتظامی و اصحاب قلم و رسانه است، البته در بررسی اجمالی که صورت گرفته است، هنوز نتوانستیم به جایگاه اصلی که توقع داریم، برسیم اما در صدد هستیم با استفاده از روشهای علمی با رویکرد ملی و مذهبی، خروجی مثبت کار را افزایش دهیم.

وی خواستار شد: خبرنگاران در صورت مشاهده هرگونه نقصی در فعالیتها و اقدامات نیروی انتظامی، برای آرامش جو جامعه، ابتدا به ما تذکر دهند تا این نواقص فع شود، این دیدگاه می تواند آرامشی را که ما انتظار داریم در جامعه ایجاد کند.

مسئولان باید انتقاد پذیر باشند و با روی باز از صاحبان رسانه استقبال کنند

در ادامه این مراسم حجت الاسلام سید محسن محمودی طی سخنانی با اشاره به رسالت سنگین پلیس در ایجاد امنیت در جامعه از زحمات وتلاشهای نیروی انتظامی و فرماندهی شرق استان تهران تقدیر کرد و یادآور شد: انعکاس عملکرد مسئولین رسالت اصلی رسانه و خبرنگار است اما نقد منصفانه اقدامات صورت گرفته نیز یکی دیگر از ابعاد رسالت خطیر خبرنگاران است و مسئولان هم باید انتقادپذیر بوده و با روی باز از اصحاب رسانه استقبال کنند.

امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به استقرار فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در ورامین، این مهمرا بسیار حائز اهمیت و موثر در ارتقای شاخصهای امنیتی توصیف کرد و افزود: استقرار نیروها و معاونتهای مختلف نیروی انتظامی که با حجم گسترده و سنگینی همراه بود نتیجه همدلی مسئولان و تلاشهای سردار فتحی و همکارانشان بود.

گلایه مندی امام جمعه موقت ورامین از عدم همکاری برخی مسئولین استانی

این مسئول ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی مسئولین استانی با عوامل انتظامی ورامین، بیان کرد: از عدم همکاری برخی مسئولین استانی جهت تأمین زمین فرماندهی شرق استان تهران گله مندیم و انتظار داریم زمانیکه اتفاق اینچنین بزرگی شکل گرفته است، به نیازهای منطقه بیشتر توجه شود.

محمودی ادامه داد: همانطور که بحث تجزیه ورامین، سرعت داشت باید احقاق حقوق مردم ورامین نیز سرعت گیرد و احداث ساختمان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و مواردی از این قبیل با همکاری مسئولین استانی و شهرستانی تسریع شود.