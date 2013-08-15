به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين دشتي، ظهر پنجشنبه در مراسم تجليل از خبرنگاران استان يزد از سوي اداره ارشاد اين استان اظهار داشت: خبر و خبرنگار ساحتي بسيار ارزشمند و معنوي دارد اما از زماني كه از خبر و رسانه به عنوان يك صنعت ياد كردند، ساحت اين كار را نزول داده اند.

وي افزود: از آنجا كه ساحت اين كار به امور دنيايي و ظاهري نزول يافت، اكنون رسانه اي همچون بي بي سي از اين عرصه اطلاع رساني را با توجه به منافع و سياست هاي خويش انجام مي دهد.

دشتي خواستار حفظ شان و جايگاه كار مقدس خبر و خبررسياني شد و تاكيد كرد: خبرنگاران در كار خود جنبه معنوي و باطني امور را مدظر قرار دهند.

وي همچنين با بيان اينكه يزد كانون فرهنگ و هنر است، خواستار معرفي ظرفيت هاي استان يزد شد و افزود: فرهنگ يزدي بايد مورد كند و كاو قرار گيرد و اين مهم جز از دست اصحاب رسانه بر نمي آيند.

دشتي همچنين با بيان اينكه اكنون خبرنگاران به عنوان يك نظريه پرداز، مهم و در راس امور هستند، افزود: خبرنگاران بايد با ارتباط مستقيم با مراكز فرهنگي و افراد تاثيرگذار تعامل داشته و اين فرهنگ اصيل را معرفي كنند.

وي با بيان اينكه اكنون علم و روحانيون، حوزه ها و دانشگاه ها مركز تاثيرگذاري به شمار مي روند، خواستار تقويت ارتباط خبرنگاران با اين قشر شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار تشكيل اتاق فكر براي خبرنگاران استان يزد شد.

استاندار يزد نيز در اين مراسم با تجليل از خبرنگاران و تلاشهاي آنها در اين مدت اظهار داشت: خبرنگاران در همه برهه هاي حساس در كنار مسئولان و مردم بودند و هيچ چيز نمي تواند جاي آنها را پر كند.

محمدرضا فلاح زاده افزود: اگر اصحاب رسانه و فرهنگ و علم و ورزش، دست به دست هم دهند، مي توانند استان را درهمه عرصه ها بسازند.

در اين مراسم با اهداي لوح سپاس و هدايايي از 90 خبرنگار استان يزد تجليل شد.