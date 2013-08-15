وزیر پیشنهادی وزرات ورزش بخاطر تجربه و تخصص بی ربطش با اعتدال همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان گفت: بنده به عنوان یک جوان و متخصص معتقدم امروز مجلس در مرحله آزمون بزرگی قرار دارد.

وی افزود: ما همیشه دم از شایسته سالاری می زنیم اما سلطانی فر 34 سال خدمت کردند که 32 سال آن در وزارت کشور بوده است و دو سال آن هم بعد از اینکه از استانداری استان مرکزی عزل شد، به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی منصوب شد و فارغ التحصیل علوم سیاسی است این همه فارغ التحصیل رشته های ورزشی در مقطع دکترا داریم آیا این با شایسته سالاری هماهنگی دارد که یک نفر تمام سوابقش معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور بوده امروز در راس وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.

نماینده مردم قروه در مجلس در ادامه مخالفتش با وزیر پیشنهادی وزارت ورزش تصریح کرد: به خاطر تخصص و تجربه کاملا بی ربط سلطانی فر وضع ایشان در حوزه ورزش اصلا عادلانه نیست و با اعتدال همخوانی ندارد.

وی با اشاره به برنامه هایی که سلطانی فر در کمیسیون با نمایندگان مطرح کرده است، گفت: سلطانی فر در کمیسیون ما گفتند اگر توپ به داخل دروازه برود وزیر خوب است، اگر توپ به میله بخورد وزیر بد است.

وی خطاب به سلطانی فر گفت: عرصه مدیریت ملی عرصه شانس و حادثه نیست نباید در عرصه مدیریت ملی حادثه و تقدیر را بر برنامه و تدبیر ارجحیت دهیم بنابراین از دوستان عزیز می خواهم با 17 نفر کابینه موافقم اما با سلطانی فر به خاطر نبود تخصص و تجربه اش مخالف و امیدوارم امروز مجلس در این آزمون بزرگ به شایسته سالاری رای دهد.