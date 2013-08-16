خبرنگاران خواستار نظارت جدی بر ورود افراد ناکارآمد به عرصه خبر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت روز خبرنگار با دعوت از اصحاب رسانه و با حضور اصغر عربیان استاندار البرز، نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای البرز و تنی چند از مسئولان استان پیش از ظهر پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری در کرج برگزار شد.

در این آیین که به صورت متمرکز به میزبانی استانداری برگزار شد، اهالی رسانه ضمن بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات پیش روی و انتقاد از وضعیت حاکم بر فعالان صنف، نوع تعامل ادارات با اهالی خبر، نبود نظارت کافی در ورود افراد بی دانش و ناکاربلد به این حرفه و راه اندازی پایگاه خبری و نشریه بدون برخورداری از پشتوانه تخصصی در عرصه خبر، بی توجهی ادارات در تکریم ساده از خبرنگاران، چالش های برخی رسانه ها با شهرداری، نامشخص بودن جایگاه خبرنگاران واقعی و... پیشنهاداتی نیز مطرح کردند.

در این نشست دغدغه هایی از جنس خبر بازگو شد و سرپرستان خبرگزاری‌ها به نمایندگی از خبرنگاران مسائلی را مطرح کردند که پاره ای از این مسائل تکرار مکرارتی که به نتیجه نرسیده است، عنوان شد و دسته ای دیگر اما تازگی داشت.



استاندار البرز در این نشست با بیان اینکه حضور، مادر حماسه است، اظهار داشت: هر روز را باید روز خبرنگار نامید زیرا خبرنگاران با حضور خود در خلق حماسه ها نقشی بی بدیل دارند.

وی اصحاب رسانه را همچون خون در رگ‌های جامعه دانست و گفت: این تشبیه بیراه نیست زیرا تبادل اطلاعات از ضروریات زندگی امروز است و کسی بی نیاز از رسانه نیست.

عربیان در ادامه وضعیت رسانه‌های استان را نامطلوب ارزیابی کرد و اذعان داشت: مسئولیش را می‌پذیریم و بسیاری از مشکلات به خود ما برمی‌گردد. خواست امروز شما مبنی بر ایجاد تشکل صنفی و تدوین بانک اطلاعلاتی از خبرنگاران خواست ما هم هست.

وي با تاكيد بر ضرورت احترام و تكريم از پيشكسوتان رسانه‌ها یادآور شد: نيروهای جوان در اين عرصه بدون استفاده از تجريه پيشكسوتان خبر موفقيت كسب نخواهند كرد.

وی گفت: تلاش تمام فعالان خبر قابل تقدیر است اما تلاشهای فردی هیچ گاه جای تلاشهای جمعی را نمی‌گیرد.

تاکید بر ضرورت "تضارب آرا" در عرصه خبر

استاندار البرز در ادامه با اشاره به واژه "تضارب" و نقش آن در کار خبر گفت: گاهی ترکیب چند عنصر حیات بخش به تولید ماده‌ای حیاتی می‌انجامد و اگر همین عناصر به درستی کنار هم چیده نشوند، ترکیبی کشنده تولید می کنند؛ در کار خبر نیز باید با این واژه عجین بوده و تضارب آرا داشته باشید.

وی ارائه اخبار نادرست به مخاطب را امانت داری ندانست و گفت: رسالت اصحاب رسانه دسترسی به اخبار صحیح است و اگر مسئولی خبر نادرستی ارائه داد خود خبرنگاران باید با دسترسی به اخبار صحیح صحت و سقم موضوع را بررسی کنند و این همان تضارب آرا است.

وظیفه مسئولان جز پاسخگویی نیست

عربیان وظیفه مسئولان را پاسخگویی عنوان و تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی از مدیران برنامه هایشان را بخواهند و مسئولان در صورت عدم توفیق در تحقق برنامه ها باید به خبرنگاران پاسخگو باشند.

استاندار البرز در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه هیچ ابایی از انتقاد ندارم و قصدم امروز پاسخگویی به انتقادات است اظهار داشت: معتقدم قاطبه خبرنگاران البرز در مسیر درستی حرکت می کنند. اما درصدی انحراف در خبررسانی مشاهده می شود که آن را هم باید مسئولان اعلام کنند.

وی با تاکید بر قانونگرایی به روز معارفه خود به عنوان استاندار البرز اشاره کرد و اظهار داشت: من را با دستگاه قضا و نظارت می شناسند اما معتقدم قانونمداری در کارهای اجرایی نیز نتیجه مثبتی دارد.

مواجه با خشکسالی بی سابقه در بحث اعتبارات

عربیان با بیان اینکه تا کنون در هیچ نشست مطبوعاتی گزارش عملکرد نداده‌ام، تصریح کرد: در نیمه دوم سال 91 که کار را در استانداری شروع کردم با خشکسالی بی‌سابقه‌ای در بحث بودجه و اعتبار مواجه بودیم که پس از انقلاب سابقه نداشت و اعتبارات در نیمه نخست سال پیش خور شده بود و تنها 18 درصد تا پایان سال تخصیص دادند و بخشی نیز هزینه شده بود و بدهکار بودیم اما با پیگیری اینجانب توانستیم علاوه بر مبالغ تخصیصی استان، مبالغ دیگری نیز جذب کنیم.

وی یادآور شد: بنابراین معتقدم رسالت خبررسانی نیز با قانونگرایی انجام می شود.

ضرورت تمکین مالی اصحاب رسانه

عربیان در ادامه با تاکید به لزوم تامين نيازهای مالی اصحاب رسانه گفت: رفع دغدغه مالی خبرنگاران زمينه فعاليت هر چه بهتر آنان را فراهم خواهد كرد.

عدم تعامل مدیران و روابط عمومی‌ها با خبرنگاران در پیگیری اخبار و دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین مواردی بود که فعالان خبری به آن نقد داشتند و عربیان در این خصوص خبرنگاران را امين و امانت دار مردم خواند و تصریح کرد: خبرنگار باید بتواند هر جا خواست ورود کند و در انعكاس اخبار همواره اصل امانت داری را مورد توجه جدی قرار دهد.

استاندار البرز اعتمادسازی را رمز تعامل دو سویه خبرنگاران و مسئولان دانست و گفت: رسانه ها باید در اعتمادسازی پیشقدم بوده و مسئولان نیز پاسخگو باشند اما تا کنون این کار به خوبی انجام نشده است.

بعضی روابط عمومی ها فکر می‌کنند مسئول پاسخگویی به مراجعان دم در هستند

عربیان همچنین با اشاره به عملکرد برخی روابط عمومی‌های استان تصریح کرد: روابط عمومی‌های گاهی وظیفه خود را پاسخگویی به سوالات دم در مراجعان می‌دانند در حالیکه پیشانی سازمان هستند و چنانچه اصطکاکی بین خبرنگاران و روابط عمومی‌ها دیده می شود باید آن را بررسی کرد.

وی ضرورت قانونگرایی، ورود و آشنایی خبرنگاران به حقوق خود، ایجاد تشکلهای صنفی برای حمایت از خبرنگاران، خود نظارتی، احساس تعلق حرفه ای و لزوم آموزش در کار خبری را مورد تاکید قرار دارد.

استاندار البرز در پایان از رسانه ها درخواست کرد به جای نمایش رنگ به محتوا بپردازند.

در ادامه این برنامه سرپرست خبرگزاری مهر بی مهری به خبرنگاران، ابراز امیدواری مبنی‌بر ارتقای جایگاه اهالی رسانه و رشد کیفی نشریات استان، لزوم عملکرد فعالانه تر شورای اطلاع رسانی روابط عمومی های استان، عدم اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی ها در پوشش برنامه ها توسط خبرنگاران و برگزاری نشستهای مسئولان پشت درهای بسته را از مشکلات از حوزه برشمرد.

اعظم کریمی همچنین برگزاری جشنواره مطبوعات که قرار است به زودی در استان برگزار شود را موجب دیده شدن تلاش خبرنگاران و معیاری در ارزیابی فعالیت شاعلان این صنف دانست و در عین حال گفت: امیدوارم بودیم این جشنواره همزمان با روز خبرنگار برگزار می شد تا شیرینی آن در کام خبرنگاران می ماند.



ارائه آموزش های شهروندی توسط رسانه ها و تشکیل جلسات فصلی در دفاتر رسانه ها از پیشنهادات خبرنگاران در این نشست بود.

به گفته کردلو نام بیش از 200 خبرنگار در لیست مدعوین برنامه امروز ثبت شد اما با این حال شماری از خبرنگاران نیز به علت کمبود جا در مراسم حضور نداشتند.

17 مرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت خبرنگار محمود صارمی به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.