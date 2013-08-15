ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که پس از دفاع وزیران پیشنهادی از عملکرد خود و دفاع موافقان از آنان فضای مجلس چه تغییراتی داشت گفت: به نظر می رسد وضعیت برخی از وزیران که نظر منفی نسبت به آنها وجود داشت بهتر شده است.

وی گفت: روی هم رفته هم اکنون در مجلس بحثهای زیادی مطرح است و احتمال دارد 2 تا 3 نفر از وزیران پیشنهادی رای اعتماد مجلس را کسب نکنند.

فتحی پور ادامه داد: در مورد وزیرانی که احتمالی دارد نتوانند رای اعتماد کسب کنند بیشتر بحث فتنه و بحث مالی مطرح است.

وی ابراز امیدواری کرد: مجلس و نمایندگان به تعهدی که به نظام و انقلاب دارند عمل کنند و دقت کامل در رای اعتماد داشته باشند تا حق کسی ضایع نشود و از طرفی اگر کسی پرونده و سابقه ای دارد که در جریان فتنه یا جریاناتی که خط قرمز نظام هستند بوده اند رای نیاورند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این وجود تعداد زیادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد مجلس را کسب خواهند کرد.