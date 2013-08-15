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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

فتحی‌پور در گفتگو با مهر مطرح کرد:

پیش‌بینی عدم رای اعتماد نمایندگان به 2 یا 3 وزیر پیشنهادی/ بحث های فتنه و مالی پاشنه آشیل برخی از وزرا

پیش‌بینی عدم رای اعتماد نمایندگان به 2 یا 3 وزیر پیشنهادی/ بحث های فتنه و مالی پاشنه آشیل برخی از وزرا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد 2 یا 3 وزیر پیشنهادی نتوانند از مجلس رای اعتماد کسب کنند.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که پس از دفاع وزیران پیشنهادی از عملکرد خود و دفاع موافقان از آنان فضای مجلس چه تغییراتی داشت گفت: به نظر می رسد وضعیت برخی از وزیران که نظر منفی نسبت به آنها وجود داشت بهتر شده است.

وی گفت: روی هم رفته هم اکنون در مجلس بحثهای زیادی مطرح است و احتمال دارد 2 تا 3 نفر از وزیران پیشنهادی رای اعتماد مجلس را کسب نکنند.

فتحی پور ادامه داد: در مورد وزیرانی که احتمالی دارد نتوانند رای اعتماد کسب کنند بیشتر بحث فتنه و بحث مالی مطرح است.

وی ابراز امیدواری کرد: مجلس و نمایندگان به تعهدی که به نظام و انقلاب دارند عمل کنند و دقت کامل در رای اعتماد داشته باشند تا حق کسی ضایع نشود و از طرفی اگر کسی پرونده و سابقه ای دارد که در جریان فتنه یا جریاناتی که خط قرمز نظام هستند بوده اند رای نیاورند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این وجود تعداد زیادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد مجلس را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 2116318

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