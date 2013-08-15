نامه روحانیون مجلس به یک اشکال فقهی/ در سپردن امانت به دیگران اصل بر برائت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نامه ای توسط یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس که به امضای حجت الاسلام آقا تهرانی و آشتیانی رسیده بود به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

در این نامه آمده است همکاران محترم مجلس معزز چند نفر از همکاران در خصوص یک اصل فقهی اظهارنظر کردند که توضیح درباره آن را ضروری می بینیم.

در چند روز گذشته گفته شده که در خصوص وزرای پیشنهادی باید حکم برائت را اجرا کرده و سخت گیری لازم نیست در حالی که واقعیت غیر این است و به اصل فقاهتی و اجتهادی مبتنی بر عقل و روایت معصومین است. در مثال این موارد باید به احتیاط عمل کرد قائده این است در سپردن امانت به دیگری بسته به امانت باید ابراز صلاحیت شود و چه چیزی از نظام اسلامی که خونهای پاکی برای حفظ آن ریخته شده مهمتر است برای رای دادن به وزرای محترم پیشنهادی احراز صلاحیت در جایگاه پیشنهادی لازم است.