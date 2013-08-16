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۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

حجت الاسلام حامدی:

وظیفه مبلغین دین جلوگیری از ترویج هرگونه بدعت در دین مقدس اسلام است

وظیفه مبلغین دین جلوگیری از ترویج هرگونه بدعت در دین مقدس اسلام است

میانه- خبرگزاری مهر:امام جمعه میانه گفت:ترویج دین مبین اسلام و جلوگیری از ترویج خرافات و بدعتها امروز یکی از مهم ترین وظایف مبلغین است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمدرضا حامدی عصر روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از مبلغین روحانی  که در ماه مبارک رمضان وظیفه تبلیغ و ترویج دین اسلام را عهده داربودند گفت:بزرگترین وظیفه مبلغین دین را که از سوی ائمه معصوم(ع) ابلاغ شده و آن جلوگیری از انحراف و  هرگونه بدعت در دین است.

وی افزود: روحانیون علاوه بر مسئولیت شرعی  خود در مقابل رویدادهای جامعه اسلامی نیز، مسئولیتی اجتماعی دارند و باید در راستای رشد فکری و اعتقادی جامعه تلاش کنند.

حامدی از مبلغین و خانواده های آنها که همواره با پشتیبانی  و حمایت خود یاریگر اسلام و ترویج آن بوده اند تقدیرو تشکر کرد و گفت: به برکت حضور مبلغین مراسم ماه مبارک رمضان و شبهای قدر با شورو حال فراوان و با حضور اکثریت مردم  در سطح شهرستان برگزار شد.

امام جمعه میانه با تقدیر از حضور مردم در تمامی صحنه ها که سبب اقتدار روزافزون نظام و مایوس ترشدن دشمنان اسلام شده است به گسترش روز افزون تفکر شیعه در اقصی نقاط جهان اشاره کرده  تفکر شیعی را موجب هراس استکبار جهانی و ایادی آن دانسته و افزود: بیداری اسلامی یکی از ثمرات گسترش تفکر شیعی و فرهنگ اهل بیت(ع) می‌باشد  که لازمه تداوم آن حفظ وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی و تلاش بیش از پیش مبلغین و مروجین دین اسلام می باشد.

کد مطلب 2116376

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