اعلام تنفس نیم ساعته برای شمارش آراء/ اسامی نمایندگان شمارنده آراء اعتماد وزیران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه ساعت 20 و 30 دقیقه پس از پایان اخذ رای از نمایندگان به مدت 30 دقیقه تنفس اعلام کرد تا شمارش آرا انجام شود.

وی از نمایندگان خواست ساعت 21 مجددا به صحن علنی بازگردند.

هیات رئیسه مجلس از 6 گروه 4 نفره خواست تا با حضور در جایگاه هیات رئیسه کار شمارش آرای انجام دهند.

طبق اعلام هیات رئیسه گروه اول شامل محمد صادقی ، طاهری، تابش، آصفری هستند.

گروه دوم : دهقان، آقاجری، مصباحی مقدم و محجوب

گروه سوم: فرهنگی، فولادگر ، جعفری و تاجگردون

گروه چهارم : ضرغام صادقی ، امیری خامکانی ، نقوی حسینی و جوکار

گروه پنجم: منادی، سنایی، طباطبایی نائینی و نجابت

گروه ششم شامل: سبحانی نیا، ملک شاهی، امیر آبادی و شوشتری

بر اساس این گزارش در هر گروه یک عضو هیات رئیسه مجلس حضور دارند.