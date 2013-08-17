وام شهریه به تمام دانشجویان متقاضی اختصاص نمی یابد

کیوان مرادیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا صندوق رفاه دانشجویان وعده اختصاص صد در صدی وام شهریه را به تمام دانشجویان می دهد یا خیر، گفت: متاسفانه خیر؛ جدی ترین چالش و مشکل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وام شهریه است و هیچ وقت ادعا نکردیم این وام را به تمام متقاضیان اختصاص می دهیم.

وی ادامه داد: رقم کلی وام شهریه رشد داشته و هر ساله دانشجویان بیشتری تحت پوشش این وام قرار گرفته اند، این قول را هم می دهیم که امسال حتماً ظرفیت بیشتری برای دریافت این وام به دانشجویان اختصاص یابد ولی پاسخ این سوال که آیا می توان به تمام دانشجویان این وام را ارائه داد یا نه، بستگی به میزان تقاضاها و جذب منابع مالی دارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان یک قول دیگر داد و گفت: امسال هم قول می دهم تحریمها هیچ اثری روی تسهیلات مالی از جمله وام شهریه نخواهند داشت.

مرادیان یک پیش بینی از زمان اختصاص صد در صدی وام شهریه به تمام دانشجویان کرد و افزود: در سال های 94 یا 95 می توان این قول را داد که تمام دانشجویان از وام شهریه بهره مند شوند.