سیبها تردی خود را از دست داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تیم تحقیقاتی با تحلیل اطلاعات به دست آمده از سال 1970 تا 2010 در دو باغ میوه در ژاپن اعلام کرده است که شواهد واضحی مبنی بر این موضوع وجود دارد که تغییرات جوی بر مزه و بافت سیب تأثیرگذار بوده است.

این تیم تحقیقاتی در مقاله ای که در مجله نیچر ساینتیفیک ریپورتس ( گزارشهای علمی طبیعت) منتشر کرده آورده اند: تمام تغییرات از این دست، ممکن است در نتیجه شکوفه دادن زود هنگام و دمای بالا در فصل رشد محصول باشد.

سالانه حدود 60 میلیون تن سیب تولید می شود که این میزان موجب شده سیب سومین میوه پرطرفدار در دنیا باشد.

تحقیقات پیشین نشان می دهد که گرمای هوا روی زمان شکوفه دادن درختان سیب تأثیر گذار بوده و برداشت محصول نیز تحت تأثیر تغییرات در دمای هوا و بارش باران قرار گرفته است.

باغهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند دونوع از محبوبترین سیبها در جهان را تولید می کنند که در این تحقیق به آنها Fuji و Tsugaru گفته شده است.

علت انتخاب این دو باغ این بود که آنها هیچ تغییر مدیریتی و یا تغییری در ذرات خاک زراعتی در دوره های طولانی نداشتند از این رو عوامل غیر جوی چون ارتقا فناوری در باغ در تغییر سیبها مورد توجه قرار نمی گیرد.

اطلاعات جمع آوری شده طی سالها معیارهایی را چون اندازه های غلظت اسید و شکر، استحکام میوه درنظر گرفته است.

این تحقیق کاهش اسیدی شدن میوه اما افزایش غلظت شکر طی زمان را نشان می دهد.