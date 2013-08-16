فریبا کوثری بازیگر سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلمهای جشنواره فیلم کودک بیان کرد: اگر زمان کافی برای برنامهریزی این جشنواره که مخاطب آن کودکان و نوجوانان هستند درنظر گرفته شود به باشکوهتر برگزار شدن آن کمک میکند.
بازیگر فیلم "فرزند خوانده" که در دوره بیست و ششم جشنواره کودک جزو فیلمهای برگزیده بود در ارزیابی وضعیت سینمای کودک و نوجوان بیان کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر چیزی به نام سینمای کودک وجود نداشته است و فیلمهایی که اکران میشوند مربوط به ژانر کودک نیستند. یادم میآید زمانی برای فیلم سینمایی "مدرسه موشها" صفهای طولانی جلوی سینماها بود اما امروز دیگری اثری از آن صفها وجود ندارد درضمن برای اکران فیلمهای کودکان برنامهریزی مناسبی هم وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه فیلمهای جشنواره به نوعی خوراک مخاطبانش محسوب میشود، مدیریت و نحوه چیدمان آدمها در جشنواره بسیار اهمیت دارد. همچنین باید توجه داشته باشیم که خوراک بزرگترها را به کودکان ندهیم زیرا دنیای این دو با هم کاملا متفاوت است. اگر جشنوارههای ما پربار باشند، کمک میکنند تا در ژانر کودک فیلمهای زیادی داشته باشیم و این به رشد فکری کودکان کمک خواهد کرد.
این بازیگر که فیلم "پایان کودکی" با بازی او در دهمین دوره جشنواره کودک روی پرده رفت با انتقاد از ضعف تولید و پخش کارهای کودکانه یادآور شد: نسل ما خاطرات زیادی از کارتونهای قدیمی دارد اما نسل امروز ما برای 10 سال بعد خود هیچ خاطرهای از کارتون زمان کودکی خود ندارد زیرا این روزها از تلویزیون هیچ کارتونی پخش نمیشود. تلویزیون باید دقت داشته باشد تا زمانی را برای کودکان اختصاص دهد ضمن اینکه تناسب کارها با شرایط سنی را هم در نظر بگیرد.
بازیگر سریال "دلنوازان" با بیان اینکه فیلمسازان جوان باید در این نوع جشنوارهها حضور داشته باشند، گفت: فیلمسازان جوان بسیار خلاق هستند ضمن اینکه ما نیاز به اعتمادسازی در نسل جوان داریم و نباید این نکته را هم از یاد ببریم که این جوانها باید در کنار پیشکسوتان قرار گیرند تا از تجربیات آنها استفاده کنند.
بازیگر "دندان مار" و "خسوف" گفت: آنچه در برگزاری یک جشنواره تاثیر مثبت دارد، میزبانی خوب برگزارکنندگان جشنواره است.
کوثری همچنین درباره مسایلی که به ضعیف برگزار شدن جشنواره منجر میشود اشاره و بیان کرد: یکی از اشکالهای مهم برگزاری جشنواره ها به ویژه در سالهای اخیر، طولانی بودن زمان افتتاحیه و اختتامیه است زیرا زمان طولانی مدعوین را خسته میکند. به نظر میرسد برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره میتوان در لابه لای برنامههایی که تدارک دیده شده است موسیقی و نمایش نیز گنجانده شود.
بازیگر "بی تابی بیتا" در پایان سخنانش درباره جایزههای جشنواره نیز گفت: جایزه باعث ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر میشود ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم تا جوایز به ما نتیجه عکس ندهد.
بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا، از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
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