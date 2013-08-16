کاهش 5.5 درصدی تلفات جاده ای در سه ماهه امسال

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر به کاهش آمار تلفات جاده ای در سه ماهه ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: در سه ماهه امسال 5.5 درصد کاهش تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است که امیدواریم تاپایان سال به کاهش 10 درصدی برنامه پنجم توسعه دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه برای کاهش تصادفات جاده ای از سیستم های هوشمند راهداری استفاده شده است، اظهار داشت: افزایش سطح سرویس دهی به مسافران در جاده ها و حضور گشت های راهداری سهم زیادی را در کاهش تلفات جاده ای داشته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اینکه آمار تلفات جاده ای از سوی پزشکی قانونی اعلام می شود، بیان کرد: در ایام طرح تابستانی در کنار بهسازی، روکش آسفالت و نصب علایم در جاده ها اقدامات راهداری متناسب با تعداد مسافران در جاده ها انجام می شود.

افندی زاده تصریح کرد: در حال حاضر 450 دوبین نظارت تصویری و بیش از یک هزار دستگاه تردد شماره آنلاین، اطلاعات را از سطح جاده ها به مراکز مدیریت راه های کشور منتقل می کنند که مسافران هم می توانند از طریق سایت اینترنتی مرکز مدیریت راه های کشور، وضعیت ترافیک را مشاهده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تمامی مراکز مدیریت راه های کشور بصورت 24 ساعته آمادگی پاسخگویی به مسافران را دارند و تاپایان طرح تابستانی در تاریخ 2 مهرماه در آماده باش هستند.