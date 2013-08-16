به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در نماز جمعه شهر جم با محکوم کردن اقدامات وهابیت و ایجاد اختلاف بین مسلمانان، اظهار داشت:‌ با وجود اینکه در آیات قرآن نیز بر توسل به اهل بیت تاکید شده است ولی وهابیت این مسائل را قبول ندارد.

وی از آزادگان به عنوان افتخار کشور یاد کرد و با اشاره به نقش مثبت و سازنده دکتر ولایتی در آزادی آزادگان، بیان داشت: مدال آزادگی بر گردن این افراد می‌درخشد و سرمایه‌های کشور و گنجینه‌های دفاع مقدس هستند که باید به آنها افتخار کنیم.

امام جمعه جم با محکوم کردن کشتار مردم توسط ارتش مصر گفت: ارتش مصر مردم مسلمان مصر را به خاک و خون کشیده و امروز مدعیان حقوق بشر در قبال این حوادث سکوت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اسرائیل و غرب می‌خواهند کشورهای اسلامی را ناامن جلوه دهند و بیداری اسلامی را کمرنگ کنند و به همین دلیل به ایجاد اختلاف و دودستگی اقدام می‌کنند.

امام جمعه جم به بررسی کابینه در مجلس اشاره کرد و افزود: تحقیق و بررسی در مورد وزرا حق مجلس و نمایندگان است و نمایندگان طی چهار روز در یک کار سخت و فشرده صلاحیت وزرا برای تصدی وزارت را بررسی کردند و شاهد بودیم که 15 وزیر موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس شدند.

وی فضای مجلس را فضایی دموکراتیک توصیف کرد و بیان داشت: نمایندگان باید شان مجلس را حفظ کنند و متاسفانه شاهد بودیم که برخی الفاظ در صحن مجلس بیان می‌شد که در شان مجلس نبود.

حجت‌الاسلام گنجی با تقدیر از مواضع رئیس جمهور و بیان خطوط قرمز توسط دکتر روحانی افزود: روحانی تاکید کرد که رهبری خط قرمز دولت است و در واقع ولایت‌مداری خود را به اثبات رساند و امیدوار هستیم هیئت دولت با تمام توان در مسیر ولایت حرکت کند.

وی به تجربیات رئیس جمهور در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: دکتر روحانی در دوران دفاع مقدس حضوری درخشان داشته و بعد از آن نیز در مناصب مختلف خدمات ارزنده‌ای به نظام و انقلاب ارائه کرده و نخستین کسی است که لقب امام را به امام خمینی(ره) داد.