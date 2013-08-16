اجرای طرح مبارزه با سارقان در محلات جرم خیز خرم آباد/ باند سارقان منزل منهدم شد

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی چندین فقره سرقت منزل در خرم آباد شناسایی و دستگیری عوامل سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا طرح مبارزه با سارقان منزل با تشکیل اکیپ های ویژه با هماهنگی مقام قضایی توسط پلیس آگاهی استان در محله های جرم خیز استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: در اجرای این طرح چهار سارق منزل در خرم آباد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ دالوند تصریح کرد: سارقان در بازجویی های اولیه تاکنون به 10 فقره سرقت اعتراف کرده و یک دستگاه خودرو نیز در این رابطه توقیف شده است.

وی یادآور شد: چهار سارق یاد شده با قرار صادره روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان با تاکید بر ضرورت رعایت موارد ایمنی و همچنین استفاده از وسایل تصویری پیشرفته در منازل افزود: خانواده ها می توانند با استفاده از دوربین های مداربسته و آیفن های تصویری نوین امکان شناسایی افراد را برای خانواده و یا در مواقع لزوم ماموران پلیس فراهم کنند.