دولت یازدهم به شعارهای خود عمل کند/ برخی به دنبال سهم خواهی سیاسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین با اشاره به حادثه هشتم شوال اظهار داشت: امروز روز هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع است که وهابیون پلید در سال 1342 هجری قمری آن را ویران کردند و این ننگ تاریخی را برای خود رقم زدند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: تفکرات وهابیت امروز آفت جهان اسلام شده و دامن کشورهای اسلامی را آلوده کرده است.

این مسئول ادامه داد: یکی از ایرادهای وهابیت به شیعیان این است که چرا برای مردگان، قبور و بارگاه می‌سازید واین شرک است، این در حالی است که قرآن کریم در سوره مبارکه حج آیه 32 می‌فرماید: یکی از نشانه‌های تقوا، تعظیم شعائر الهی است و در سوره مبارکه بقره آیه 158 صفا ومروه را از شعائر الهی معرفی می‌کند و مجموعه مناسک را شعائر الهی می‌نامد زیرا همه این اعمال نشانه دینداری است.

وهابیت آفت جهان اسلام است

وی گفت: چطور می‌شود که سنگ صفا ومروه ، شعائر الهی باشد اما پیامبر خدا و اولیای الهی که عالم خلقت مدیون وجودشان است شعائر الهی نیستند،ما اگر برای پیامبر خدا و اولیای الهی گنبد و بارگاهی می‌سازیم آنرا نشانه دینداری می‌دانیم.

این مسئول افزود: در اقصی نقاط جهان، اولیای الهی دارای گنبد و بارگاه هستند و قابل احترامند و ادیان الهی برای بزرگان خود ارزش قائلند و پیامبر گرامی اسلام نیز زمانی که آمدند اجازه ندادند این قبور تخریب شود.

محمودی بیان کرد: وهابیت با اعتقادات سخیفی که دارند ،نتوانستند قرآن را بفهمند و راه درست را تشخیص دهند و به همین خاطر اعمال زشتی نظیر تخریب قبور ائمه بقیع را انجام دادند وحادثه هشتم شوال که روز مصیبت و عزا برای شیعیان و اهل بیت است را رقم زدند اما وهابیت بداند که اگر قبرها را ویران کند، دل‌ها را نمی‌تواند از محبت اهل بیت خالی کند.

آزادگان عزت وعظمت اسلام را نشان دادند

امام جمعه موقت ورامین در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار داشت: 26مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی است،دوران اسارت علیرغم مرارت و سختی هایی که برای آزادگان به همراه داشت اما عزت و عظمت اسلام را نشان داد.

حجت الاسلام محمودی سپس با اشاره به ارتحال مرحوم حاج جبرئیل قبادی افزود: فقدان پدرشهیدان قبادی را خدمت خانواده ایشان تسلیت عرض میکنیم،پدران و مادران شهدا اسوه های صبر و مقاومت هستند زیرا سرمایه‌های وجودی خود را تقدیم اسلام کردند که لازم است همواره قدردان خانواده معظم شهدا وایثارگران باشیم.

مساجد سنگر مسلمین است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران سپس به روز مسجد اشاره کرد و گفت: مسجد از مهمترین سنگرهای عبادی و سیاسی است، حفظ مساجد از جمله اموری است که اسلام به آن وابسته است وهمه ما وظیفه داریم مساجد را آباد کنیم.

وی تأکید کرد: در ماه مبارک رمضان شاهد حضور پررنگ مردم در مساجد بودیم اما حضور در مسجد فقط مختص ماه مبارک رمضان نیست، مسجد سنگر مسلمین است و باید از آن پاسداری کنیم،همه ما باید با مسجد و نماز جماعت مأنوس باشیم و فرزندان خود را نیز با مسجد انس دهیم.

رییس جمهور به وعده های خود عمل کند

امام جمعه موقت ورامین سپس به تحلیل مسائل جاری کشور پرداخت وگفت: رأی اعتماد مجلس به کابینه، دولت یازدهم را مشخص کرد،ما شاهد بودیم که در فضای آزاد ،نمایندگان مخالف و موافق نظرات خود را ابراز کردندو اکنون نوبت دولت یازدهم است تا به احساس وظیفه خود در برهه حساس کنونی عمل کند.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: باید ریاست جمهوری به شعارها و وعده‌های خود عامل باشد و با عمل به اعتدال در چارچوب قانون اساسی به فکر حل مشکلات اساسی مردم که در رأس آن معضلات معیشتی ومشکلات فرهنگی قرار دارد،باشد.

این مسئول افزود: همانطور که رییس جمهور به اعتدال توجه کرد، وزرا نیز در گزینش و انتخاب مدیران به اعتدال توجه کنند،کشور به مدیران تندرو نیاز ندارد بلکه به مدیران دلسوز وتوانمند و معتدل احتیاج دارد.

وی هشدار داد: متأسفانه برخی اعضای احزاب منحله مشارکت ومجاهدین به دنبال تصدی مسئولیت های استانی وشهرستانی هستند در حالی که دکتر حسن روحانی به عنوان شخصیتی مستقل وارد عرصه انتخابات شد و وامدار گروهها و احزاب سیاسی نیست.

دولت یازدهم به رهنمودهای رهبری پایبند باشد

امام جمعه موقت ورامین سپس خطاب به دکتر روحانی گفت: مردم به دولت شما امید دارند وباید طوری عمل شود که امید مردم ناامید نشود وباید فرصتها غنیمت شمرده شود،باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری پایند باشید وهرکس از جایگاه ولایت فاصله گرفت دچار مشکل شد پس همه دولتمردان باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در قسمت دیگری از خطبه‌های نماز جمعه ورامین تأکید کرد: امروز جهان اسلام حوادث ناگواری را مشاهده می کند،وجود بیداری اسلامی، قدرتهای مستکبر را به زیر کشید و ملت‌ها را حاکم کرد، استکبار نیز با تمام توان سعی کرد این حرکت‌های انقلابی را سرکوب کند.

وی ادامه داد: استکبار با ترویج سلفی گری و القاعده سعی کرد به نام اسلام ،عده ای متحجر را به جان مسلمانان بیاندازد،در سوریه شاهد هستیم که وهابیون چه جنایاتی کردند و حوادث صدر اسلام را زنده کردند و به نوامیس مسلمانان تعرض صورت گرفت.

حجت الاسلام محمودی سپس به حوادث مصر اشاره کرد و متذکر شد: به اسم دموکراسی و حقوق بشر ، حقوق مردم را پایمال می کنند و رییس جمهور مصر را که پس از سرنگونی رژیم مبارک با رأی مردم بر سرکار آمد را توسط ارتش مصر سرنگون کردند وملت مصرا به خاک و خون کشیدند اگرچه رییس جمهور مصر و اخوان المسلمین مصر نیز از این فرصت تاریخی استفاده نکرد وبدنبال اندیشه سلفی گری و وهابی رفت.

وی در پایان با انتقاد از حکام اسلامی بیان کرد: چرا سران کشورهای عربی و اسلامی ساکتند، چون مزدور،خائن و جیره خوار استعمارند اما شاهزادگان عرب بدانند که سرنوشت خوبی در انتظار آنان نخواهد بود وعلمای اسلامی وظیفه دارند تا با اتحاد وهمدلی از مسلمانان مظلوم کشورهای اسلامی حمایت کنند.