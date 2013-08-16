عامل اصلی اتفاقات مصر، فقدان رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل پایگاه اطلاع رسانی سپاه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشتار مردم در مصر اظهار کرد: باید قدرشناس نعمت ولایت باشیم و محرومیت از این نعمت مهم‌ترین مشکل در انقلاب مصر است.



وی خاطرنشان کرد: مردم مصر بسیار معتقد به مبانی دینی و دارای روحیه ضد استکباری هستند به همین خاطر توانستند حکومت استکباری و صهیونیستی را سرنگون کنند ولی در استقرار نظام جایگزین موفق نبودند.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان داشت: اگر در کشور ما حکومت نظامی را طاغوت انجام داد، انقلاب اسلامی توانست رژیم طاغوت را از بین ببرد ولی مردم در کشور مصر پس از انقلاب شاهد شکل‌گیری حکومت نظامی و محدودیت‌ها هستند.



وی ادامه داد: این امور به دلیل فقدان رهبری است، بنابراین باید به خاطر وجود نعمت ولایت فقیه خدا را شکر کنیم و اینجاست که جمله زیبای امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «ولایت فقیه یک هدیه الهی است» معنا و مفهوم پیدا می‌کند.



حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی گفت‌: با وجود همه اختلاف‌هایی که طرفداران مرسی و مخالفان او دارند استکبار وجه اشتراک آنها را مورد هدف قرار داده است.



وی خاطرنشان کرد: استکبار می‌خواهد با ایجاد اختلاف و جنگ داخلی، مردم را به خودشان مشغول کند و نگذارد در مصر با سابقه بسیار طولانی تمدن، حکومت شکل بگیرد.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: آنها در حقیقت می‌خواهند ملت را در مقابله با استکبار و دستیابی به آرمان‌های خود ناکام بگذارند.



وی عنوان داشت: تصور نمی‌کنم به هیچ عنوان استکبار، آمریکا و صهیونیست‌ها تمایل به آرامش در مصر داشته باشند تا مردم به صورت آزادانه مطالبات خود را درخواست کنند.



حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی خاطرنشان کرد: دشمنان این موضوع را پیگیری می‌کنند که مدل انقلاب را در بین کشورهای عربی ناکام نشان دهند و بگویند مصر که از همه شما متمدن‌تر و پیشتازتر بوده ببینید چه سرانجامی پیدا کرد؟



وی عنوان داشت: اکثر استاندارهای دولت جدید مصر از نظامی‌ها هستند که نوع عمل آنها به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا نباید با مردمی که مطالبات خاصی دارند با سلاح جنگی برخورد کرد.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه یادآور شد: سلاح‌های جنگی مصر باید در برابر رژیم اشغالگر به کار گرفته شود ولی دنیا می‌داند برای اینکه سلاح‌ها مقابل رژیم اشغالگر قدس به کار گرفته نشود، در جنگ داخلی هزینه می‌شود.



وی تأکید کرد: مردم دنیا باید توجه کنند، آیا آل سعود طرفدار مردم مصر بوده و یا نگران هستند آنچه در مصر اتفاق افتاده در کشور آنها هم اتفاق بیفتد؟



حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی ادامه داد: در دوران جدید با زور و قدرت نمی‌توان به حق رسید، امروز روزی نیست که مردم حق را به قدرت بدهند و هر کس قدرت بیشتری داشته باشد خود را حق بداند.



وی تأکید کرد: امروز روزی است که باید قدرت در خدمت حق قرار گیرد و کسانی که خونریزی و کشتار را کارگردانی می‌کنند بدانند در نهایت آنچه پیروز است حرکت توفنده امت است.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان داشت: هر اندازه بیشتر به این مسائل دامن بزنند خشم و روحیه ضد استکباری و ضد صهیونیستی مردم مصر بیشتر می‌شود.



وی یادآور شد: اکنون بسیاری از نظامیان مصر متوجه توطئه دشمن شده اند و در برابر ژنرال‌های آمریکایی و صهیونیستی با مقاومت جدی ایستاده‌اند.



حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی در پایان خاطرنشان کرد: نظامیان ممکن است بتوانند تحصن مردم مصر را بر هم بزنند ولی مخالفان گروه متحصن بدانند که حاکمیت نظامیان به آنها وفادار نیست.