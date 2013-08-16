  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

محمدي:

آموزش و پرورش استانها موظف به ایجاد فروشگاه عرضه آثار دانش‌آموزان هستند

آموزش و پرورش استانها موظف به ایجاد فروشگاه عرضه آثار دانش‌آموزان هستند

نيشابور - خبرگزاري مهر: مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: مسئولان آموزش و پرورش استان‌ها موظف هستند که در هر استان نگارخانه و فروشگاهی برای عرضه آثار هنری دانش‌آموزان ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم محمدی ظهر جمعه در مراسم پایانی جشنواره هنری دانش‌آموزان برگزیده سراسر کشور در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور، اظهار كرد: بزرگ‌ترین ستم در حق دانش‌آموزان، عرضه نشدن و به فروش نرسیدن آثار هنری آنها است.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش افزود: ادارات طبق قانون موظف هستند که بخشی از اعتبارات اجرایی خود را برای خرید  دستاوردهای هنر دانش‌آموزان اختصاص بدهند.

محمدي گفت: شهرداری‌ها باید از ظرفیت دانش‌آموزان هنرهای تجسمی در امور زیباسازی شهری استفاده کنند.

وي همچنین از ایجاد فروشگاه مجازی آثار فرهنگی و هنری دانش‌آموزان خبر داد و گفت: مردم برای خرید آثار هنری فرزندان خود می‌توانند به این فروشگاه مجازی مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: ما سال آینده بهترین شیوه‌نامه اجرایی جشنواره هنری را براساس نقدها و نظرات وارده، تدوین می‌کنیم.

محمدي  اظهار كرد: قاری برجسته قرآن احترام دارد اما کارگردان نمایش آئینی هم احترام دارد.

وي خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: باید به دانش‌آموزان برتر فرهنگی و هنری مثل دانش‌آموزان المپیادهای علمی توجه شود تا بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: تنها زمانی مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه حل می‌شود که زبان هنر جهانی  شود.

محمدي از رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد پیگیر برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان کشورهای غیر متعهد در ایران اسلامی باشند.

وي اظهار كرد: تا سال آینده باشگاه هنرمندان دانش‌آموزی را ایجاد می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: باید در باشگاه هنرمندان دانش‌آموزی همه نوع حمایت مادی و معنوی از دانش‌آموزان برجسته کشور صورت گیرد.

 

کد مطلب 2116667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها