به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم محمدی ظهر جمعه در مراسم پایانی جشنواره هنری دانش‌آموزان برگزیده سراسر کشور در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور، اظهار كرد: بزرگ‌ترین ستم در حق دانش‌آموزان، عرضه نشدن و به فروش نرسیدن آثار هنری آنها است.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش افزود: ادارات طبق قانون موظف هستند که بخشی از اعتبارات اجرایی خود را برای خرید دستاوردهای هنر دانش‌آموزان اختصاص بدهند.

محمدي گفت: شهرداری‌ها باید از ظرفیت دانش‌آموزان هنرهای تجسمی در امور زیباسازی شهری استفاده کنند.

وي همچنین از ایجاد فروشگاه مجازی آثار فرهنگی و هنری دانش‌آموزان خبر داد و گفت: مردم برای خرید آثار هنری فرزندان خود می‌توانند به این فروشگاه مجازی مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: ما سال آینده بهترین شیوه‌نامه اجرایی جشنواره هنری را براساس نقدها و نظرات وارده، تدوین می‌کنیم.

محمدي اظهار كرد: قاری برجسته قرآن احترام دارد اما کارگردان نمایش آئینی هم احترام دارد.

وي خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: باید به دانش‌آموزان برتر فرهنگی و هنری مثل دانش‌آموزان المپیادهای علمی توجه شود تا بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: تنها زمانی مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه حل می‌شود که زبان هنر جهانی شود.

محمدي از رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد پیگیر برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان کشورهای غیر متعهد در ایران اسلامی باشند.

وي اظهار كرد: تا سال آینده باشگاه هنرمندان دانش‌آموزی را ایجاد می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: باید در باشگاه هنرمندان دانش‌آموزی همه نوع حمایت مادی و معنوی از دانش‌آموزان برجسته کشور صورت گیرد.