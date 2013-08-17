قیمت پایین گندم کشاورزان را برشته کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی گندم به قیمت 800 تومان اگر چه موجب نارضایتی کشاورزان شده است اما از سوی دیگر آنها این قیمت را نیز در برابر هزینه‌هایی که برای کاشت، داشت و برداشت گندم انجام داده‌اند منصفانه نمی‌دانند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با قیمت تضمینی یک محصول می‌گوید: مطابق نظریه‌های حمایتی، قیمت تضمینی برای یک محصول قیمتی است که به صورت کارشناسی مشخص می‌شود و قاعده این است که چنانچه تولید کننده نتوانست محصول خود را در بازار بفروشد، دولت یا نهاد مربوطه محصول را با قیمت تضمینی از تولید کننده بخرد.

مصطفی شریف با اشاره به چگونگی مشخص کردن نرخ تضمینی گندم اظهار می‌کند: قیمت تضمینی گندم با بررسی‌های کارشناسی و با توجه به هزینه‌های تولیدی همچون هزینه‌های آب، زمین، بذر، کود و نیروی انسانی و ... به اضافه سود معقولی معمولا بین 20 تا 25 درصد مشخص می‌شود که در ایران مطابق قانون باید قبل از این که کشاورز تصمیم به عملیات کشت زمین‌های خود بگیرد، اعلام شود.

تأخیر در اعلام خرید تضمینی نرخ کشاورزی که باید اوایل پاییز اعلام می‌شد، موجب شد تا کشاورزان نسبت به کاشت محصول مورد نظر خود مردد شوند و به دنبال آن سطح زیر کشت گندم نیز کاهش یافت.

سطح زیر کشت گندم کاهش چشمگیری می‌یابد

در این باره رئیس نظام کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می‌کند: تا چهار سال گذشته سطح زیر کشت گندم در استان قم 12 هزار هکتار بود که به دلیل عدم تدبیر مناسب توسط دولت در اعلام نرخ تضمینی گندم این میزان رفته به رفته کاهش یافت به طوری که سال گذشته حدود 9 هزار و 500 هکتار بود و امسال به هفت هزار هکتار رسید.

علی مومن ادامه داد: پیش بینی می‌شود که اگر این روند ادامه یابد طی سال جاری و سال‌های آینده سطح زیر کشت گندم کاهش چشمگیری یابد.

همچنین مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان قم با اشاره به برداشت گندم در سال جاری بیان کرد: امسال حدود 15 هزار تن گندم برداشت شد و در سال گذشته این میزان 15 تا 20 بوده است و همانطور که مشاهده می‌شود این برداشت سال به سال کاهش می‌یابد و در نتیجه آن موجب می‌شود که واردات گندم بیشتر شود.

اعلام قیمت تضمینی به موقع انجام نشد

در چند سال گذشته نوسان در تصمیم گیری‌ها زیاد بوده و به ویژه در سال زراعی گذشته تعیین و اعلام قیمت تضمینی به موقع انجام نشد و طبیعی است که مشکلاتی را به همراه دارد.

از جمله این مشکلات امکان آلودگی گندم های وارداتی و قیمت بالای آن می‌باشد.

در این باره رئیس نظام صنفی کشاورزان استان قم با بیان این که گندم مصرف عمومی و فراگیر دارد؛ عنوان می‌کند: بی توجهی به گندم زیان فراوانی را در پی دارد که اگر این روند ادامه یابد کشت گندم به تدریج کاهش یافته و واردات گندم شدت بیشتری می‌یابد و این اتفاق خود تبعات زیادی همچون آلودگی گندم وارد شده را ممکن است در پی داشته باشد.

علی مومن در ادامه ابراز داشت: با در نظر گرفتن ارز مرجع گندم وارداتی تقریبا کیلویی 870 تومان به شهر قم می‌رسد و حتی ممکن است این گندم آلوده نیز باشد و این مسئله در حالی است که گندم تولید داخل دارای سلامت کامل بوده اما با قیمت کمتری از کشاورز خریداری می‌شود که برای کشاورز صرف ندارد.

وی تاکید می کند: چنانچه شرایط لازم برای کشاورزان فراهم شود آنها نه تنها می‌توانند گندم داخل را تولید کنند بلکه می‌توانند حتی این محصول را صادر کنند.

چرا کشاورزان گندم را به سیلوها تحویل ندادند

غلامحسین حق دوست که از کشاورزان گندم کار قمی است، در این باره با اشاره به هزینه‌های بالای کود، شخم و بذر برای کاشت گندم اظهار کرد: با محاسبه هزینه‌هایی که در مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم انجام داده‌ام اصلا صرف نمی‌کرد که گندم را کیلویی 720 تومان که از سوی دولت اعلام شد به سیلوها تحویل دهم و به همین دلیل مجبور شدم در بازار آزاد که کمی گران تر خریداری می‌شد، بفروشم.

حسین عزیز دیگر کشاورز قمی است که بر همین مسئله اذعان دارد و گندم خود را در بازار آزاد فروخته است.

اما در این میان کشاورزانی نیز بودند که گندم خود را به سیلوها تحویل دادند اگر چه به گفته مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان قم تعداد آنها بسیار کم بوده است.

رحمه الله بهمنی، کشاورز بخش جعفریه که از طفولیت کشاورزی می‌کند، می‌گوید: در تمام سال‌هایی که کشاورزی کرده ام و همچنین امسال که 50 تن گندم برداشت کرده‌ام، گندم خود را به سیلوها تحویل داده‌ام.

این کشاورز دلیل کار خود را این گونه بیان می‌کند: امروز دلالان همه جا را فراگرفته‌اند و از آن جایی که به دنبال چانه زنی با آنها نیستم امسال نیز گندم خود را به سیلوها تحویل دادم.

در حال حاضر برداشت گندم به پایان رسیده است و کشاورزان گندم های خود را یا به سیلوها به قیمت کیلویی 720 تومانی که قبلا اعلام شده بود تحویل داده اند و یا در بازار آزاد فروخته‌اند، اما در همین میان از سوی دولت اعلام می شود که گندم کشاورزان کیلویی 800 تومان خریداری می‌شود.

به گفته فرهاد زارعی، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان قم شاید یک چهارم گندم کشاورزان نزد خودشان باشد و باید گفت که این میزان ناچیز است.

اگر این نرخ زودتر اعلام می‌شد ممکن بود کشاورزان تمام گندم‌های خود را به سیلوها تحویل بدهند و شاید کمی رضایت آنها جلب می‌شد.

در عین حال کشاوزان این سئوال را مطح می‌کردند که آیا با هزینه‌های بالای کود، بذر، شخم و ... گندم می‌توانند در آینده این محصول را بکارند؟.

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فاطمه قراچورلو