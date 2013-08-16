به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هنبدال نیک‌اندیش شهرداری اصفهان و سنگ‌آهن بافق یزد در چارچوب رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز در اصفهان آغاز شد.

این بازی که نخستین بازی نیک‌اندیش در لیگ برتر به شمار می‌رفت، برای تیم اصفهانی خوش‌یمن نبود و شاگردان شهداد مرتجی نتوانستند در این بازی به امتیاز برسند.

بازیکنان نیک‌اندیش از ابتدا روی دروازه تیم بافق یزد موقعیت خلق کردند و می‌توانستند روی این موقعیت‌ها به گل برتری برسند اما در هر دو نیمه از تیم یزدی شکست خوردند.

نیک‌اندیش در نیمه نخست بازی با نتیجه 11 بر 10 از سنگ‌آهن بافق یزد شکست خورد و در نیمه دوم بازی نیز با نتیجه 23 بر 22 از تیم حریف شکست خورد.

نماینده اصفهان در دقایق پایانی مسابقه می‌توانست از تیم حریف پیش افتد اما بازیکنان این تیم از موقعیت‌های خود استفاده نکردند تا همچنان متحمل شکست شوند.

تیم اصفهانی در فصل جاری با خرید امتیاز تیم هندبال سپاهان به لیگ برتر هندبال رسید و در هفته نخست لیگ برتر عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت.

مس پارس اصهفان نیز در هفته نخست مسابقات لیگ برتر مقابل نفت و گاز گچساران، به نتیجه تساوی 25 بر 25 رسید.