موتور سیکلت مهمترین ابزار ارتکاب جرم است/ توجه به امنیت جانی مردم وظیفه پلیس راهور

سرهنگ علیرضا فیروز فر در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: ماموریت اصلی پلیس ایجاد امنیت در جامعه است ودر این راستا ناجا با داشتن پلیس کار آمد و متخصص هفته ای چند شهید را تقدیم این نظام می کند چرا که درب شهادت به روی پرسنل ناجا باز است.



وی اظهار داشت: در ماه رمضان کشفیات توسط پلیس در این استان افزایش داشته است.



فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه در بازار دوربین های مدار بسته نصب شده بازار در امنیت کامل است وهمچنین در جاهایی هم که پلیس است دوربین در آن جا وجود دارد.



سرهنگ صالحی به پلیس نامحسوس راهور اشاره کردوافزود: پلیس با این کار خود می خواهد افرادی را که تخطی کرده و قانون را رعایت نمی کنند را اعمال قانون بکند.



وی در ادامه یاد آورشد: در بعضی موارد که پلیس در مکانهایی نامحسوس حضور دارد هدفش جریمه کردن نیست بلکه هدف پلیس رصدو انجام ماموریت است چرا که ایجاد امنیت مردم تنها اولویت کاری پلیس است.



فرمانده انتظامی استان زنجان، پلیس راهور با رصد نامحسوس خود می خواهد امنیت جانی مردم را تضمین کند.



سرهنگ صالحی در ادامه به بحث حجاب و عفاف در استان اشاره کردو گفت: در این امر 18 دستگاه فرهنگی دخیل است و در این بین وظیفه پلیس تنها تذکر لسانی است.



وی تصریح کرد: خانواده بزرگترین عنصر در تقویت حجاب و عفاف است چرا که شخصیت فرزندان از خانواه شکل می گیرد.