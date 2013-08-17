دلگویه های خبرنگاران مازندران/ از گلایه "مادر خبرنگاران" تا پیامکی برای دعا

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین متمرکز گرامیداشت خبرنگاران غرب مازندران که در چالوس برگزار شد، فعالان حوزه اطلاع رسانی استان به بیان نیازها و مشکلاتشان پرداختند.

یادی از پدر مطبوعات غرب مازندران

بهرام فهیمی مدیر مسئول هفته نامه پیک سبز با اشاره به تاریخچه مطبوعات غرب مازندران گفت: نخستین فعال رسانه ای این حوزه، مرحوم غلام فهیمی بود که کار توزیع نشریه را با پنج نسخه در این منطقه آغاز کرده بود.

وی با اشاره به خیل جمعیت خبرنگاران در مراسم گرامیداشت گفت: اگر امروز مرحوم فهیمی در قید حیات بود از این حضور و اشتیاق خبرنگاران به وجد می آمد و نتیجه تلاشهایش اکنون به بار نشسته است.

حسن قمی خبرنگار خبرگزاری مهر در نوشهر در این مراسم با اشاره به اینکه در سالهای اخبر اخلاق رسانه ای و رسانه اخلاق مدار به دلیل نبود منشور در استان مورد غفلت واقع شده اند.

نبود کمیته منسجم اطلاع رسانی

وی نبود کمیته منسجم اطلاع رسانی را از جمله دغدغه ها برشمرد و گفت: این امر سبب شده تا دعوت از خبرنگاران در مراسمها بصورت سلیقه ای صورت گیرد.

قمی، ارزشیابی رسانه ها، برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات و توجه به اقتصاد خبرنگاران را از دیگر بایسته ها دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

گلایه مادر خبرنگاران

در ادامه وجیهه خدامرادی به عنوان خبرنگار پیشکسوت و با عنوان اینکه " من مادر خبرنگاران " منطقه هستم، از کم توجهی نسبت به رفع مشکلات خبرنگاران گلایه کرد و خواهان توجه بیشتر مسئولان امر در این زمینه شد.

ساسان شیخی نماینده خانه مطبوعات غرب مازندران نیز درباره مسکن خبرنگاران گفت: تمام سعی این بود که برای این طرح از وام خبرنگاران استفاده شود و این طرح که پارسال کلنگ زنی شد و تاکنون مبالغی از سوی استانداری و ... برای آن کمک شد دارای دو مشکل اساسی است.

عدم تهیه نقشه و ابلاغ نشدن وام مسکن

وی افزود: هنوز نقشه این پروژه از سوی نظام مهندسی تهیه و تایید نشده است و برای این کار حدود 90 میلیون تومان نظام مهندسی و کانون طلب می کنند.

وی اظهار داشت: همچنین نامه اعطای تسهیلات خبرنگاران منطقه هنوز از سوی بانک مرکزی به بانک ملی ابلاغ نشده است.

مشکل بیمه خبرنگاران

شیخی یادآورشد: وضعیت بیمه و بیمه بیکاری خبرنگاران نیز حل نشده است و خبرنگاران از مزایای آن محروم هستند.

نماینده خانه مطبوعات غرب مازندران همچنین با عنوان اینکه بیشتر خبرنگاران از طریق آگهی امرار معاش می کنند گفت: اکنون توزیع آگهی از سوی اداره کل ارشاد انجام می شود که حق خبرنگاران شهرستانی تاحدی نادیده گرفته می شود.

لزوم ساماندهی خبرنگاران

وی ساماندهی و سازماندهی خبرنگاران را از جمله نیازمندیها بیان کرد و گفت: این طرح بصورت پایلوت در غرب استان مازندران اجرایی شده است.

عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده خبرنگاران گفت: برای بیمه خبرنگاران ضوابطی تعیین شده که داشتن دو سال سابقه مار، تهیه 20 خبر و نامه مدیر مسئول از جمله آن است.

وی همچنین در پاسخ به گلایه ای درباره عدم تجلیل از خبرنگاران نقش آفرین در خلق حماسه سیاسی افزود: از هیچ خبرنگاری تجلیل نشده بلکه از خبرگزاری های استان تقدیر به عمل آمده است.

حضور برخی خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرق استان، انتقاد از عملکرد خبرگزاری وابسته به دولت در غرب مازندران و درخواست یک خبرنگار از همکاران در آیین بزرگداشت روز خبرنگار از جمله حاشیه های این مراسم بوده است.

درخواست یک خبرنگار ، دعایی برای نجات یک انسان

ایک همکار رسانه ای غرب مازندران با ارسال پیامکی با این مضمون که " دخترخاله 21 ساله اش چند روز درکماست و به گفته دکترا فقط معجزه می تواند نجاتش دهد، و دعا تقدیر آدمها را تغییر می دهد" از همکارانش خواست تا برای سلامتی و بازگشت دوباره به زندگی اش دعا کنند.

حضور پیشکسوتان و قدیمی های مطبوعات غرب مازندران، دست شکسته و گچ گرفته یک موی سپید خبرنگاری، حضور عکاس پیشکسوت و نابینا و برگزاری برنامه هنری و موسیقی سنتی از دیگر حاشیه های این مراسم بوده است.

مراسم متمرکز خبرنگاران مازندران امسال در قالب دو مراسم تجلیل از خبرنگاران شرق و غرب استان برگزار شد که شهرستان جالوس میزبان اصحاب رسانه در غرب استان بوده است.