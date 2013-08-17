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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۰

نگاه مسئولان آسیا به اسکواش ایران تفاوت کرده است

نگاه مسئولان آسیا به اسکواش ایران تفاوت کرده است

عضو ایرانی برگزار کننده دومین دوره بازی های آسیایی نوجوانان گفت: نگاه مسئولان اسکواش آسیا نسبت به ایران تفاوت محسوسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سنایی که به عنوان یکی از نفرات برگزار کننده مسابقات اسکواش بازی های آسیایی نوجوانان به همراه مسعود قره ضیاالدینی در نانجینگ چین حضور دارد در این باره گفت: کنفدراسیون اسکواش از من و مسعود ضیاالدینی برای برگزاری این مسابقات در رشته اسکواش دعوت کرد و همچنین در این رقابت ها در بعضی از بازی ها داوری نیز می کنیم.

وی ادامه داد: این اتفاق برای نخستین بار در اسکواش ایران رخ داده است و این نشان از تغییر نگاه مسئولان کنفدراسیون اسکواش آسیا به اسکواش ایران است. سرمربی تیم ملی اسکواش ایران، گفت: این مسابقات تجربه بسیار خوبی برای ماست و مطمئن باشید ایرانیان نقش زیادی در اداره اسکواش آسیا خواهند داشت.

کد مطلب 2116795

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