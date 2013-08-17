مصطفی رضایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاسیس خوشه حوله‌بافان خمینی‌شهر در زیرمجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اقدام مثبتی بود، چرا که این امر باعث ارتقا سطح آموزشی و ایجاد تحول جدی در اندیشه این قشر از تولیدکنندگان سنتی شهرستان شد و آنان را با مزایای تجهیز دستگاه‌های حوله‌بافی بهتر آشنا کرده‌است.

وی با انتقاد از توقف فعالیت خوشه ذکر شده به دلایل نامشخص افزود: طبق تعاملات انجام شده با بازرسان ذی ربط از تهران درخواست نموده ایم که پروانه فعالیت این خوشه در اختیار اتحادیه حوله‌بافان قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه تعاونی صنف حوله‌بافان شهرستان خمینی‌شهر در ادامه گفت: آموزش‌های نوین خوشه حوله‌بافان موجب حرکت خوبی در جهت نوسازی تجهیزات در میان حوله‌بافان آغاز شد، اما گرانی نرخ ارز این روند را متوقف نمود چرا که قیمت یک دستگاه 12 میلیونی به 40 میلیون تومان افزایش یافته و فعالان این صنف را از ادامه فعالیت دلسرد کرد.

رضایی با بیان اینکه از 300 حوله باف شهرستان فقط 10 نفر موفق به نوسازی تجهیزات خود شده‌اند، یادآور شد: دستگاه‌های حوله‌بافی مدرن ترکیه در هر روز 200 کیلوگرم حوله تولید می‌کند اما با دستگاه‌های حوله‌بافان فعال در شهرستان خمینی شهر تنها 20 کیلوگرم حوله در روز تولید می‌شود.

رضایی درباره انتقال این صنف از محله آدریان به شهرک صنعتی برق و الکترونیک شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: حدود دو سال قبل بخشی از این شهرک برای انتقال این قشر در نظر گرفته شده اما تاکنون به دلیل ایراداتی که سازمان محیط زیست به طرح گرفته است، طرح خروج این کارگاه ها از محلات متوقف مانده است.