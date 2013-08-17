عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا

- در پی غرق شدن یک کشتی در آب های فلیپین، 24 نفر کشته و 217 نفر مفقود شدند.

آمریکا و اروپا

- اتحادیه اروپا در پی ناآرامی یها مصر از 28 عضو خود خواست تا واکنشی مناسب به این وضعیت نشان بدهند.

- سازمان امنیت مرکزی آمریکا اعلام کرد که اقدامات این نهاد در جاسوسی از مردم غیر قانونی است.

- جمهوریخواهان آمریکا رای به بایکوت کردن مناظره های شبکه سی ان ان دادند.

خاورمیانه و آفریقا

- اخوان المسلمین مصر خواستار برگزاری تظاهرات در سراسر این کشور شد.

- رویترز از وقوع انفجار در خط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه خبر داد.

- آسوشیتد پرس اعلام کرد : عراق به دنبال استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا برای مبارزه با القاعده است.

- در پی سرکوب اعتراضات در زندانی در بحرین دست کم 40 نفر زخمی شدند.

- مردم ترکیه در اعتراض به تحولات مصر دست به تظاهرات زدند.