سرنوشت نامعلوم تابلوهایی که از لبنان به ایران آمد/ ادعای متناقض ارشاد و گمرک

پیمان پیروی، استاد ممتاز نقاشیخط ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته به مناسبت نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج) دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد یک سری آثار نقاشیخط با موضوع حضرت ولیعصر (عج) یا آثاری را که برگرفته از قرآن بود به لبنان فرستاد و در نمایشگاهی در بیروت شرکت داد.

وی افزود: وزارت ارشاد و مدیریت دفتر امور هنرهای تجسمی این وزارتخانه آثار را از هنرمندان به امانت گرفتند و از گنجینه خود و یا از آثاری که خریداری شده بود، استفاده نکرد.

پیروی با اشاره به اینکه آن نمایشگاه با اسقبال روبه رو شده است، خاطر نشان کرد: طبق آماری که به هنرمندان و از رسانه‌ها داده شد این نمایشگاه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده بود و مردم شیعه لبنان با این آثار ارتباط بسیار خوبی برقرار کردند.

این هنرمند خوشنویس با ذکر این مورد که سه اثر از وی در این نمایشگاه به نمایش درآمده بود، ادامه داد: سه اثر نقاشیخط که یکی در مورد امام زمان (عج) و دو اثر دیگر با سوژه‌ای قرآنی بود از من امانت گرفته و به این نمایشگاه فرستاده شد.

یک سال بیشتر است که ارشاد تابلوهایم را گرفته و پس نداده است

وی خاطرنشان کرد: کل این جریان مربوط به بیش از یک سال و نیم قبل است و نمایشگاه هم در آن زمان برگزار شد ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که این آثار هنوز عودت داده نشدند.

پیروی در پاسخ به این که آیا تنها آثار وی عودت داده نشده یا این جریان برای دیگر هنرمندان نیز اتفاق افتاده است؟ گفت: وقتی از چند نفر از دوستان دیگری که آثارشان به این نمایشگاه ارسال شده بود مانند سعید نقاشیان و یا عظیم فلاح سوال کردم و متوجه شدم آثار آنها نیز بازگشت داده نشده است.

وی با گلایه از برخورد دفتر امور تجسمی وزارت ارشاد در آخرین روزهای دولت دهم با هنرمندان بیان کرد: من به آقای تن که مشاور دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد و مدیر امور گالری‌های این وزارتخانه نیز هست گفتم که بهتر است با قیمت کارشناسی شده‌ای این آثار را بخرند ولی خبری نشد.

پیروی در مورد وضعیت این آثار و اینکه کجا نگهداری می‌شوند، گفت: باور کنید نمی‌دانم. نقل قولی شنیده‌ام که می‌گفت آثار این نمایشگاه در گمرگ مانده و هنوز ترخیص نشده‌است.

علی تن، مدیر امور نگارخانه‌های وزارت ارشاد نیز یکی از شاکیان این جریان است. وی نیز با ذکر این جمله که اثر وی را نیز هنوز عودت نداده‌اند، گفت: خود من نیز شاکی هستم. من هم دو کار به این نمایشگاه ارسال کردم که هنوز هم پس نداده‌اند.

گمرگ آثار را ترخیص کرده است

با توجه به سابقه توقیف آثار هنری در گمرگ برای بدهی‌های ارشاد به سازمان گمرگ جموری اسلامی ایران، صحت و سقم این‌ جریان را از گمرک جویا شدیم.

یکی از مدیران گمرگ که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار مهر گفت: این آثار در انبارهای گمرگ نیست و این به معنی آن است که ترخیص شده‌اند.

امیرنیا: گمرک آثار را توقیف کرده است

یک سر این کلاف سردرگم در دستان مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد است که باید بداند آثار کجاست و چه بر سر آنها آمده است.

علی اصغر امیرنیا، مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ماندن آثار هنرمندان ایرانی در گمرک جمهوری اسلامی به بهانه بدهی ارشاد به گمرک و قانون‌های این سازمان به خبرنگار مهر گفت: ما در لبنان مرکزی به نام "رسالت" داریم. این مرکز از ما برای برگزاری یک نمایشگاه درخواست کمک کرد و از ما یک‌سری آثار خواست که با موضوع امام زمان (عج) و نیز آیات قرآنی کشیده شده باشند. ما نیز از هنرمندان نقاشیخط کشورمان یک سری آثار به امانت گرفتیم و برای آنها فرستادیم.

امیرنیا از اشتباه مدیریت متبوعش در پرنکردن برگه خروج موقت آثار خبر داد و گفت: دوستان ما کمی عجله کرده‌اند و هنگام خروج آثار از گمرک برگه‌ای به نام خروج موقت را پر نکرده‌اند و به همین دلیل اکنون گمرگ این آثار را آثار وارداتی محسوب می‌کند و قصد دارد که مالیات واردات و گمرکی بگیرد.

وی به بدهکار بودن وزارت ارشاد به گمرگ جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این آثار نیز مانند اثر جکسون پولاک در گمرگ توقیف شده‌اند تا وزارت ارشاد بدهی خود را به گمرگ بدهد در صورتی که با تحقیق من مشخص شد معاونت هنری هیچ بدهی به گمرک ندارد و این کار گمرگ بسیار دور از انصاف است.

گمرک می‌خواهد از تابلوها مالیات واردات بگیرد

مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد از پیگیری‌های زیاد خود برای عودت این آثار خبر داد و بیان کرد: درآمد باید از راه منصفانه و درست باشد. این کاری که گمرگ با آثار هنرمندان می‌کند دور از انصاف و رفتار اسلامی است. به ما می‌گویند که این آثار خارجی است و شما آنها را خریداری کرده‌اید و می‌خواهید که حق گمرک را ندهید در صورتی که امضای هنرمندان ایرانی داخلی پای تمام آثار موجود است.

وی ادامه داد: از ما خواستند که نامه از وزیر ارشاد ببریم که بردیم. دوباره کارشکنی کردند و گفتند که نامه از دفتر وزارتی ارشاد بیاورید که باز هم بردیم ولی هنوز می‌گویند آثار دست ما خواهند ماند.

امیرنیا درباره این که یکی از مدیران گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر ادعا کرده که آثار از انبارهای گمرک بیرون رفته است، گفت: محال ممکن است زیرا همین یکی دو روز پیش به دفتر گمرک رفته و با مدیر آنجا صحبت کردم.

با توجه به صحبت‌های امیرنیا باید دید سرنوشت این تابلوها بالاخره به کجا می‌رسد و با توجه به تغییر مدیریت‌ها در وزارت ارشاد پرونده آثار هنری که از یک سال و نیم پیش سرنوشت نامعلومی دارند به کجا می‌رسد.

چندی پیش هم گرانترین تابلوی موزه هنرهای معاصر ایران که اثری است از جکسون پولاک و ۲۵۰ میلیون دلار ارزش گذاری شده در گمرک ایران توقیف شده بود. مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی در این باره گفته بود: این تابلو به دلیل بدهی وزارت ارشاد در گمرک توقیف شده و مانده است.