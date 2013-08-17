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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۰

آغاز جشنواره شعر و داستان جوان سوره با تجلیل از سه ادیب کردستان

آغاز جشنواره شعر و داستان جوان سوره با تجلیل از سه ادیب کردستان

یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره با تجلیل از سه ادیب پیشکسوت کرد کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره از ساعت 9 صبح امروز شنبه 26 مرداد در تالار سینما بهمن سنندج آغاز به کار خواهد کرد.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره و بنا بر اعلام مسئولان برگزاری علیرضا شهبازی استاندار کردستان، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان به سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین در این مراسم از سه ادیب پیشکسوت کردستان با عناوین عبدالرحمن شرفکندی، شاهرخ اورامی و ماموستا عمر صالحی صاحب تجلیل به عمل خواهد آمد.

روز نخست این جشنواره پس از آئین افتتاحیه با برگزاری کارگاه‌های ادبی در زمینه شعر، داستان، ترانه، ادبیات کردی و ترجمه دنبال خواهد شد.

یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره عصر یکشنبه با حضور رئیس حوزه هنری به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 2116816

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