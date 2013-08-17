به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایمانی صبح شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های هفته دولت که با حضور امام جمعه میامی و دیگر مسئولان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: امسال نیز همانند سالهای گذشته برنامه هایی را برای هفته دولت برگزار خواهیم کرد که امیدواریم تمامی مسئولان ادارات ما را در راستای این امر یاری کنند.

وی سفر استاندار جهت دیدار با مردم و بازدید از پروژه های شهرستان میامی را از مهمترین برنامه های هفته دولت برشمرد و افزود: در این ایام پروژه های مختلفی در سطح شهرستان افتتاح خواهد شد.

معاون فرماندار شهرستان میامی در ادامه به غبارروبی مزار شهدا با همکاری سپاه در روز دوم شهریور ماه سالجاری با حضور مردم و مسئولان را از دیگر برنامه های این هفته ذکر کرد و گفت: دیدار با ائمه جمعه و ارائه گزارش عملکرد نیز از دیگر برنامه های اولین روز اداری از هفته دولت خواهد بود.

ایمانی همچنین با اشاره به برگزاری همایشی در فرمانداری میامی برای تجلیل از کارمندان نمونه همزمان با چهارم شهریور روز کارمند افزود: مسئولان ادارات نسبت به معرفی کارمندان نمونه اقدام کنند.

وی بازدید مسئولان از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان امام رضا (ع) میامی را در روز پنجم شهریور ماه مصادف با روز داروسازی را از برنامه های مهم این روز برشمرد و همچنین حضور فرماندار و مسئولان ادارات در بخش های مرکزی و کالپوش و ملاقات عمومی با مردم روستاها و رسیدگی به مشکلات آنان را از برنامه های ششمین و هفتمین روز از هفته دولت دانست.

معاون فرماندار شهرستان میامی افزود: در آخرین روز هفته دولت نیز همه مسئولان دستگاه های اجرایی به همراه کارمندان در نماز جمعه شرکت خواهند کرد و فرماندار شهرستان نیز در بین الصلاتین به ارائه گزارش در مورد فعالیتهای دستگاه های اجرایی می پردازد.

ایمانی با اشاره به مقارن شدن هفته دولت با آخرین هفته از فعالیت شورای دوره سوم شهر و روستا نیز تصریح کرد: شهرداران و دهیاران عزیز نیز در این هفته گزارشی از عملکرد شهرداری و دهیاری ها در مدت شش ساله شورای این دوره داشته باشند.

وی همچنین در خاتمه حضور بیشتر بخشداران و مسئولان ادارات در بین مردم و در محافل عمومی بویژه در مساجد و ارائه گزارش به مردم را فرصت خوبی برای همه مسئولان دانست.

در ادامه این جلسه نیز بخشداران مرکزی، کالپوش و مسئولان ادارات به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در رابطه با برگزاری برنامه های هفته دولت پرداختند.