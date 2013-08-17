طرح مراقبت آنفولانزای پرندگان در سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد

روزبه شکوهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح ملی مراقبت از آنفولانزای پرندگان همه ساله به منظور شناسایی و تشخیص وجود احتمالی این بیماری در کشور و در بین طیور به مرحله اجرا در می آید.

وی افزود:همه ساله با مهاجرت و جابجایی پرندگان مهاجر احتمال ورود ویروس های جدید و تحت تیپ های غیر بومی در کشور وجود دارد و در این میان پرندگان بومی و روستایی از آنجا که ممکن است به عنوان مخزن و ناقل احتمالی ویروس آنفولانزا عمل کرده و حتی در جمعیت حساس احتمال بروز بیماری و تلفات قرار گیرند مورد نظارت قرار می گیرند.

شکوهی ادامه داد: در صورت عدم نظارت و شیوع بیماری درپرندگان بومی این پرندگان به صورت میزبان واسط عمل کرده و می توانند سبب جهش ژنتیکی در ویروس گردیده و همچنین آنها را به واحد های صنعتی مجاور خود انتقال دهند و بدین طریق سبب بروز اپیدمی های جدید در طیور صنعتی شوند.

وی افزود: لذا همه ساله با آغاز فصل مهاجرت و جابجايي پرندگان به منظور شناسایی هر گونه ویروس جدید قبل از فراگیری و ایجاد بیماری نسبت به اجرای این طرح در سراسر کشور و استان اقدام می شود.

وی ادامه داد: آنفولانزاي پرندگان يك بيماري ويروسي جدي و بسيار عفوني ماكيان و پرندگان شكاري است كه توسط تيپ هاي مختلف ويروس آنفولانزا ايجاد مي شود.

وی با اشاره به اینکه عفونت ناشي از اين ويروس ها ممكن است به پستانداران و به خصوص انسان ها منتقل شود اظهار داشت: به همین دلیل جمع آوری مستمر داده های سلامت و نظارت و بررسی در این راستا بیش از پیش اهمیت دارد.