پيام تسليت روحاني به مناسبت درگذشت پدر شهيدان قبادي نمين

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام دکتر روحاني به شرح ذيل است:



بسم‌الله‌الرحمن الرحيم



انا لله و انا اليه راجعون



دريافت خبر درگذشت ايثارگر مومن و صبور، مرحوم آقاي جبرائيل قبادي نمين پدر شهيدان گرانقدر ناصر، محمد و بهروز قبادي نمين مايه تألم و تأثر خاطراينجانب شد.



تقديم سه فرزند برومند در راه اسلام و انقلاب، از خود گذشتگي و صبري عظيم را مي‌طلبد که فقط انسانهاي ايثارگر و از خود گذشته از عهده آن برمي‌آيند.



اينجانب ضمن تسليت درگذشت اين پدر فداکار، از خداوند سبحان رحمت و مغفرت براي آن عزيز سفر کرده و صبر جميل براي خانواده و بازماندگان ايشان مسالت مي‌نمايم.



حسن روحاني