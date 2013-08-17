پيام تسليت روحاني به مناسبت درگذشت پدر شهيدان قبادي نمين

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام دکتر روحاني به شرح ذيل است:
بسماللهالرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
دريافت خبر درگذشت ايثارگر مومن و صبور، مرحوم آقاي جبرائيل قبادي نمين پدر شهيدان گرانقدر ناصر، محمد و بهروز قبادي نمين مايه تألم و تأثر خاطراينجانب شد.
تقديم سه فرزند برومند در راه اسلام و انقلاب، از خود گذشتگي و صبري عظيم را ميطلبد که فقط انسانهاي ايثارگر و از خود گذشته از عهده آن برميآيند.
اينجانب ضمن تسليت درگذشت اين پدر فداکار، از خداوند سبحان رحمت و مغفرت براي آن عزيز سفر کرده و صبر جميل براي خانواده و بازماندگان ايشان مسالت مينمايم.
حسن روحاني
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