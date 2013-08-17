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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۸

پيام تسليت روحاني به مناسبت درگذشت پدر شهيدان قبادي نمين

پيام تسليت روحاني به مناسبت درگذشت پدر شهيدان قبادي نمين

حجت الاسلام دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران، در پيامي درگذشت پدر شهيدان قبادي نمين را تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام دکتر روحاني به شرح ذيل است:


بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

دريافت خبر درگذشت ايثارگر مومن و صبور، مرحوم آقاي جبرائيل قبادي نمين پدر شهيدان گرانقدر ناصر، محمد و بهروز قبادي نمين مايه تألم و تأثر خاطراينجانب شد.

تقديم سه فرزند برومند در راه اسلام و انقلاب، از خود گذشتگي و صبري عظيم را مي‌طلبد که فقط انسانهاي ايثارگر و از خود گذشته از عهده آن برمي‌آيند.

اينجانب ضمن تسليت درگذشت اين پدر فداکار، از خداوند سبحان رحمت و مغفرت براي آن عزيز سفر کرده و صبر جميل براي خانواده و بازماندگان ايشان مسالت مي‌نمايم.

حسن روحاني 
کد مطلب 2116852

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