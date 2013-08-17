دادن دو سوم از جمعیت ایلام تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، فالح کوهن صبح شنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی اظهار داشت: این بیمه در راستای بند ب ماده 38 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه و براساس پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شده است و هدفی که دنبال خواهد کرد این است که ارائه خدمات کل صندوق های بیمه گر یکسان شود و از موازی کارهای سال گذشته کاسته شود.

وی افزود: کارهای اولیه در این زمینه از مهرماه سال گذشته انجام گرفته است و برنامه مورد نظر این است که 17 صندوق بیمه ای به جز صندوق نیروهای مسلح که با اذن مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت با هم ادغام شوند وهدف اصلی بیمه سلامت که همان یکسان کردن ارائه خدمات می باشد تحقق یابد.

وی ادامه داد: بیمه سلامت در راستای اصل 29 قانون اساسی و تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی، عدالت در سلامت و بیمه همگانی، پیاده سازی و استقرار بیمه سلامت در مردادماه سال گذشته در راستای بند ب ماده 38 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه بر اساس پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان بیمه سلامت تشکیل شده است.

کوهن اضافه کرد: خدماتی که قبلا ارائه داده ایم فقط در زمینه درمان بوده است اما در راستای سازمان بیمه سلامت علاوه بر خدمات درمانی، پیشگیری و توانبخشی نیز مد نظر است یعنی قبلا در یک سطح خدمات ارائه شده است اما در حال حاضر در سه سطح خدمات ارائه می شود .

وی در ادامه به اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله ی این اهداف یک پارچه سازی بیمه ها ، جلوگیری از موازی کاری، توسعه کمی وکیفی در ارائه خدمات درمانی ، رفع هم پوشانی ها و... می باشد .

این مسئول در ادامه تصریح کرد: طبق آمار قبلا در استان ایلام حدود 540 هزار نفر بیمه شده داشته ایم در حالی که تمام بیمه ها از جمله بیمه خدمات درمانی، نیروهای مسلح، بانک ها وسازمان تأمین اجتماعی حدود 720 هزار نفر بیمه شده دارند و این نشان از یک همپوشانی در بین سازمان های بیمه گر دارد.

وی با اشاره به از بین بردن تبعیضات در ارائه خدمات درمانی گفت: صندوق های متفاوت، خدمات متفاوتی ارائه می دادند بنابراین در این راستا خدمات بیمه ای یکسان ارائه خواهد شد و میزان پرداخت ها که توسط مردم که در حال حاضر حدود 50 درصد از هزینه ها را شخصا پرداخت می کنند درصدد هستیم این پرداخت ها به حدود 30 درصد برسد.

کوهن انجام کارهای تحقیقاتی مطالعاتی را از دیگر اهداف سازمان دانست و افزود : وقتی صندوق ها با هم ادغام شوند راحت تر می توان کارهای تحقیقاتی انجام داد وبا انجام کارهای تحقیقاتی وعلمی دربین خانواده ها می توان پی برد که در کدام خانواده یا در کدام منطقه چه نوع بیماری شایع تر است .

وی در ادامه اظهار داشت: طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه صندوق های بیمه ای بجز صندوق نیروهای مسلح که جمعا حدود 17 صندوق می باشند با هم ادغام خواهند شد .

کوهن ادامه داد: یکی دیگر از نکات مد نظر ارتقاء سطح سلامت بیمه شدگان به صورت کلی و تسهیل در ارائه خدمات است که در این صورت ارائه خدمات یکسان و یک پارچه خواهد شد و راحت تر می توان به افراد بیمه شده خدمات مطلوب ارائه داد.

این مسئول به مدیریت بهینه منابع اشاره کرد و افزود: مدیریت منابع که در صندوق های مختلف و متفاوت است با استقرار نظام یک پارچه سازی یک مدیریتی خواهد شد.

وی با اشاره به نظام ارجاع به پزشک خانواده افزود: ممکن است فرد در طول عمر خود چندین بار خدمات متفاوتی از پاراکلینیک ها و مراکز درمانی دریافت کند و به نتیجه قطعی و مطلوب نرسد ولی با پیاده سازی و استقرار نظام پزشک خانواده دیگر فرد دچار مشکل نخواهد شد و مشخص می شود که در خانواده مورد نظر چه بیماری شایع تر است و با مستقر شدن این نظام برای هر فرد ایرانی یک کد بیمه ای و پرونده سلامت از بدو تولد تا آخر عمر ایجاد خواهد شد.

کوهن ادامه داد: خدمات پاراکلینیکی که انجام می شود از جمله ام آر آی، اکو و... در پرونده شخص درج خواهد شد و در مواقع مراجعه به پزشک، پزشک معالج با دسترسی به پرونده فرد وکنترل پرونده وی به بیماری فرد پی خواهد برد وبا خدمات درج شده در پرونده متوجه خواهد شد که در مقاطع مختلف سنی از بدو تولد تاکنون چه خدماتی دریافت کرده است و راحت تر می تواند بر روی مسئله مورد نظر وبیماری وی مانور دهد.

رئیس سازمان بیمه سلامت استان ایلام در ادامه گفت: در استان پرداخت های سازمان در سال 91 حدود 23 میلیارد تومان بوده است.

وی به راه اندازی سیستم مکانیزه درآمد اشاره کرد وافزود : یکی از روندهای تسهیل درآمد اداره راه اندازی این سیستم است واز این طریق به راحتی مشخص می شود که کدام مرکز به سازمان بدهکار است یا به موقع درآمد خود را پرداخت می کند.

کوهن تصریح کرد: طبق خدمات ارائه شده در سطح استان اولین اداره ای بوده ایم که ایزو دریافت کرده ایم.

رئیس سازمان بیمه سلامت استان ایلام به سایر خدمات سازمان اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات دورکاری از جمله رسیدگی به اسناد پزشکی که درحال حاضر توسط پنج نفر از نیروهای سازمان انجام می گیرد .

وی عنوان کرد: بخشی از کارهای خود به دفاتر پیشخوان بعد از کار صدور دفترچه برای اولین بار در بین ادارات استان واگذار شده است.

کوهن عنوان کرد: اسقرار نظام ارزیابی عملکرد متواضع BSC (خودکنترلی ) برای اولین بار دربین ادارات استان که در این طرح هر واحد خود پیشرفت خود را کنترل خواهد کرد وهر لحظه که مدیر اداره خدمات ارائه شده را مشاهده کند متوجه خواهد شد که در سطح استان چه خدمات و کارهایی صورت گرفته است.

قرار دادن دو سوم از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت

وی افزود: با 37 پزشک عمومی، 75 پزشک متخصص، 9 پزشک فوق تخصص، 39 دندانپزشک، 43 داروخانه ، 10 آزمایشگاه، 7 پرتو پزشکی، رادیوگرافی وسونوگرافی و 16 مرکز توانبخشی، 13 بیمارستان درسطح استان و 19 درمانگاه قرارداد بسته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه دو سوم از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، افزود: 18 هزارو 830 دفترچه بیمه ایرانیان برای افراد بی بضاعت و تخفیف براساس توان مالی این افراد صادر شده است.