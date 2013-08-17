«روایت و هویت» در مرکز فرهنگی شهر کتاب بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بلاغت جدید، روایت یکی از انواع بیان محسوب میشود. نوعی از بیان که با عمل و زندگی و رخدادهای آن سر و کار دارد. در نظام اجتماعی، هر فردی بر اساس هویتش که معمولا مبتنی بر گذشته است، روایت و شناخته میشود.
در واسازی هویت اجتماعی و فردی، سازندگان هویت و روایت به نیروها و محدودیتهای خاصی واکنش نشان میدهند. مثلا برخی بر سنت تأکید میکنند، برخی بر طبقهی اجتماعی، نژاد و جنسیت. به عبارتی در این واسازی، ایدئولوژی، قدرت و زبان به عنوان مؤلفههای هویتسازی جایگاه ویژهای دارند.
نشست هفتگی شهر کتاب، سهشنبه ۲۹ مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی دو مفهوم «روایت و هویت» اختصاص دارد که با حضور دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی، دکتر محمد راغب و بلقیس سلیمانی اختصاص دارد.
مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
در بحث «هویت و روایت» چگونگی ساخت هویتهای فردی و اجتماعی بیان و به دو پرسش «من کیستم؟» و «ما کیستیم؟» پاسخ داده میشود.
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