چنان درسي به دشمنان متجاوز خواهيم داد كه هرگز فراموش نكنند// بعد از رياست جمهوري براي فعال سازي طرح خاورميانه اسلامي تلاش خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد خاتمي در پاسخ به سوال روزنامه الخليج امارات كه پس از پايان دوران رياست جمهوري چه خواهد كرد، گفت كه طرح خاورميانه بزرگ اسلامي يكي از طرح هايي است كه براي فعال سازي آن پس از پايان دوران رياستم تلاش خواهد كرد.



وي افزود: طرح هاي زيادي در داخل ايران و خارج آن است كه هنوز درباره آن تصميم نهائي خود را نگرفته ام اما قطعا درمركز بين المللي گفتگوي تمدن ها در داخل وخارج فعاليت خواهم كرد.



خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار الخليج قصدخود براي راه اندازي راديو گفتگوي تمدن ها را تكذيب كرد و گفت : اين يك آرزو بود زيرا به امكانات مالي نياز دارد .



وي بر تداوم روابط ايران با كشورهاي اروپايي و عربي تاكيد كرد و گفت : اصول روابط ديپلماتيك ايران هرگز تغيير نخواهد كرد و ما به روابط خود ادامه خواهيم داد و سياست مبارزه با تروريسم را نيز تداوم خواهيم بخشيد.



به نوشته الخليج خاتمي افزود: تهران بر اين باوراست كه صلح واقعي درخاورميانه تنها زماني برقرار مي شود كه حق بازگشت آوارگان فلسطيني به وطنشان به آنها داده شود و حقوقشان به آنها بازگردانده شود و كشور مستقل آنها تشكيل شود و طرح هايي كه در حال حاضر مطرح مي شود فقط حقوق اسرائيلي ها را در نظر گرفته است.



الخليج از خاتمي درباره اتهامات مربوط به دخالت تهران در امور داخلي كشورها سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين اتهامات بي پايه و اساس است و حقيقت آن است كه رژيم اسرائيل درمعادلات بين المللي دخالت مي كند و نقش فعالي در برخي محافل دارند.



وي افزود: به دولت هاي اروپايي اعلام كرديم اگر شما ديدگاهي متفاوت از ديدگاه آمريكا در خاورميانه داريد چنين ديدگاهي مورد احترام خواهد بود زيرا حقوق ملت فلسطين را محترم مي شمارد.



رئيس جمهوري در پاسخ به سوال الخليج درباره پرونده هسته اي اظهار داشت : ما دو ماه به اروپايي ها فرصت داديم و اوايل ماه آگوست را زمان پاياني ارائه طرح هاي آنها اعلام كرديم و هرگز اين مدت را تمديد نخواهيم كرد و در صورتي كه حقوق ما را در ازسرگيري غني سازي درنظر نگيرند طرح هاي آنها را رد خواهيم كرد.



روزنامه الخليج از خاتمي درباره تهديد آمريكا به حمله به ايران سوال كرد كه وي پاسخ داد: به رغم اينكه ما آن را بعيد مي دانيم اما هميشه آماده دفاع از وطن هستيم و چنان درسي به دشمنان بدهيم كه هرگز فراموش نخواهند كرد.

