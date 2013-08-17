به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اقدامات خوبی كه در چند سال اخیر در ساختار شهر آغاز شده، وجود اعضای ورزشی در شورای شهر نیز در انعكاس مشكلات ورزشی شهر و به ویژه مناطق كم درآمد موثر است و به این وسیله می ‌توان در شورای شهر طرح‌ها و لوایحی به تصویب برسد كه در كنار توجه به پیشرفت همه جانبه شهر، مسئله ورزش نیز به صورت جدی در نظر گرفته و به نوعی ساماندهی بهتر انجام شود.

گسترش ورزش همگانی و مشاركت دادن عموم مردم در فعالیت‌های ورزشی منوط به داشتن اطلاعات از فضاهای ورزشی است كه این مهم با حضور افراد ورزشی در شورای شهر با توجه به تجاربی كه آنها دارند می تواند با ارائه اطلاعات از وضعیت ورزش های همگانی و فضاهای مرتبط تمهیدات خوبی ارائه كنند، ضمن آنكه توجه داشته باشیم كه در بحث استعداد یابی از ورزشهای همگانی می توانیم در كمك به ورزش قهرمانی نیز اقدامات موثری انجام دهیم.

با توجه به مطالب بيان شده با رئيس هيئت بسكتبال در اين راستا به گفتگو نشستيم.

پرویز ریحانی در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در این راستا گفت: شورای شهر می تواند به ورزش کمک کند و حتی خود یک باشگاه فرهنگی ورزشی بسیار قوی در سطح کشور داشته باشد.

کمک شورای شهر به ورزش باعث رونق ورزش می شود

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان اظهار کرد: هر اندازه که شورای شهر به ورزش همدان کمک کند به نفع ورزش در شهر است و این باعث رونق ورزش در بین نوجوانان و جوانان می شود.

وی افزود: همه چیز فقط در ورزش فوتبال نیست و اگر قرار است کمکی از سوی شورای شهر و مسئولان استانی به ورزش در همدان شود باید همه چیز را در فوتبال نبینند و بدانند که 45 هیئت دیگر نیز در استان وجود دارند که دارای تیم اند و آنها را نیز مد نظر داشته باشند.

حمایت شورای شهر از ورزش نشاط در شهر به وجود می آورد

ریحانی عنوان داشت: باید در نظر داشت که سایر ورزش ها و تیم ها نیز طرفدار و تماشاگر خاص خود را دارند و شور و نشاط تنها در فوتبال نیست و اگر سایر رشته های ورزشی حمایت شوند شور و شوق در دیگر سالن ها به غیر از استادیوم به وجود می آید.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان اضافه کرد: هنوز شواری شهر جدید در بحث ورزشی وارد نشده و در شواری شهر بحثی به نام بحث فرهنگی وجود دارد و شورا می تواند کارهای زیادی را در راستای فرهنگ و ورزش انجام دهد.

شورای شهر با کارشناسان ورزشی جلسه بگذارد

وی بیان داشت: شواری شهر برای پیشرفت ورزش در شهر همدان باید با روسای ورزشی و کارشناسان ورزشی جلساتی داشته باشند و در بحث ورزش کارشناسانه عمل کنند.

ریحانی ابراز داشت: باید کارهای ورزشی توسط شورای شهر درست انجام شود و قبل از وارد شدن جلساتی داشته باشد چراکه می خواهد چهار سال در شهر کار کند و مسائل مربوط به ورزش را باید جمع بندی و راهکار ارائه و در کنار سایر رشته های ورزشی به فوتبال هم نگاه کند.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان اذعان داشت: امید است هرگاه که به فوتبال 500 میلیون داده می شود 500 میلیون هم به 45 هیئت ورزشی دیگر بدهند تا تعادل حفظ شود.

شورای شهر با استفاده از اعتبارات خود مشکلات ورزش را حل کند

وی اظهار داشت: شورای شهر با استفاده از اعتبارات خود می تواند به هیئت های ورزشی کمک کند و مشکلات آنها را حل کند.

در ادامه سید محمد عیوقیان نیز در این راستا افزود: هنگامی که شورای شهر مشکلات خود را اولویت بندی می کند ورزش را جزو سه اولویت اول خود قرار نمی دهد.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان عنوان داشت: رسیدگی به پارکینگ، ترافیک، زیرساخت های شهری، تامین و انتخاب شهردار برنامه هایی است که شورای شهر را به خود مشغول می کند.

وی اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر همدان کمتر از شهرداری و شورای شهرهای دیگر مانند شهرستان یاسوج، شهرداری ساوه و شهرداری تبریز نیستند.

شواری شهر با یک مدیریت خوب بیشتر از قبل وارد ورزش شود

عیوقیان بیان داشت: به هر حال باید یک اولویت اراده در شورا در بحث ورزش باشد و تامین تیم پاس و تیم الوند برای شورای شهر مسئولیت مشکلی نیست وشورای شهر می تواند با یک مدیریت خوب و نیروهایی که دارد بیشتر از قبل وارد ورزش شود.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان ابراز داشت: ورزش استان و شهر همدان فقط بحث فوتبال نیست و در برخی رشته های بانوان و رشته های دیگر شهر مستعد است و شهرداری نیز تاکنون کمک هایی کرده است و بیشتر از آن می تواند مایه گذارد.

شورای شهر با هیئت های ورزشی جلسه بگذارد

وی در پایان سخنانش گفت: شورای شهر تا کنون نشده که جلسه ای با هیئت های ورزشی داشته باشد و اگر این اتفاق رخ دهد بسیار به ورزش کمک می کند.

با توجه به مطالب بیان شده امید است که شورای شهر در دوره جدید با هیئت های ورزشی تعامل داشته باشد و با احداث مکان هایی ورزشی در سلامت جامعه بکوشد چراکه مردم مستحق بهترین مکان های ورزشی و تفریحی در شهر هستند.

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گزارش: مهری درویش قنبر