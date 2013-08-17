آخرين تغييرات نرخ ارز بانكي اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز شنبه نرخ دلار آمريكا را ۲۴ هزار و ۷۹۴ ريال، هر پوند انگليس را ۳۸ هزار و ۷۳۲ ريال و نرخ هر يورو را ۳۳هزار و ۴۴ ريال تعيين قيمت کرد.
نرخ فرانک سوئيس ۲۶,۷۶۲ ريال، كرون سوئد ۳,۸۰۹ ريال، كرون نروژ ۴,۱۹۵ ريال، كرون دانمارک ۴,۴۳۲ ريال، روپيه هند ۴۰۲ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۵۱ ريال، دينار كويت ۸۷,۲۷۵ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۴,۱۰۹ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۵,۴۲۶ريال، دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۸ ريال، ريال عمان ۶۴,۳۹۹ ريال، دلار كانادا ۲۳,۹۸۶ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۴۶۱ ريال، لير تركيه ۱۲,۷۵۶ ريال و روبل روسيه ۷۵۴ ريال است.
قيمت ريال قطر ۶,۸۱۱ ريال، يكصد دينار عراق ۲,۱۳۱ ريال، لير سوريه ۲۲۹ ريال، دلار استراليا ۲۲,۷۷۱ ريال، ريال سعودي ۶,۶۱۲ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۶۹ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۵۰۵ريال، ده روپيه سريلانكا ۱,۸۸۲ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۵,۲۳۸ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۰۹۷ ريال، يوان چين ۴,۰۵۵ ريال، يكصد بات تايلند ۷۹,۲۵۶ريال، رينگيت مالزي ۷,۵۶۷ريال، يک هزار وون كره جنوبي ۲۲,۳۱۵ ريال، يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۳۵ريال، افغاني افغانستان ۴۴۴ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۶۰۶ ريال، يك هزار روبل بلاروس ۲,۷۷۹ ريال، سوموني تاجيكستان ۵,۲۰۲ و بوليوار ونزوئلا ۳,۹۴۰ ريال اعلام شد.
نظر شما